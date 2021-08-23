«التعليم العالي»: 55 ألف طالب سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم ، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعى 2021/ 2022 بلغ 55 ألف طالب وطالبة.

وأكد «عطا»، فى بيان أمس، انتظام تسجيل رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجّهاً الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، وهناك إمكانية لتعديل الرغبات حتى السابعة من مساء بعد غد الأربعاء.

«عبدالغفار»:لا نسمح للطلاب بدخول معامل الحاسب الآلي دون ارتداء الكمامات

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحاً حتى الثالثة ظهراً يومياً، اعتباراً من السبت 21 أغسطس، مؤكداً أن على الطلاب الالتزام بارتداء الكمامة، ولن يُسمح لأى طالب بدخول معامل الحاسب الآلى بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بالمعامل.

وشهد معمل التنسيق فى جامعة بنها استقبالاً جديداً ومختلفاً كان فى انتظار طلاب الثانوية العامة بكلية الآداب، وذلك ضمن 3 معامل خصّصتها الجامعة لمنظومة التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة الذين توافدوا فى اليوم الثانى بكثافة على معامل الجامعة فى كلية التجارة بمجمع الكليات وكلية الزراعة بمشتهر وكلية الآداب بـ«بنها»، ووفرت الجامعة جميع الإمكانيات اللازمة للطلاب من أجهزة وموظفين مدربين على المنظومة وإجراءات احترازية لتجنُّب تفشى فيروس كورونا.

واستقبلت معامل التنسيق بجامعة طنطا لليوم الثالث على التوالى طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى من أجل تسجيل رغباتهم، للقبول بالجامعات للعام الجامعى 2021/ 2022 وسط إجراءات احترازية مشدّدة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة حرصت منذ فتح باب تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى الجديد، على تخصيص فريق من الإداريين المختصين، لتسهيل مهمة الطلاب ومساعدتهم فى التسجيل وإدخال بياناتهم ورغباتهم بالشكل الصحيح، مضيفاً أن الجامعة وفّرت أماكن استقبال واستراحة يجلس فيها الطلاب وأولياء الأمور، تمهيداً لدخولهم مكاتب التنسيق من أجل عدم التزاحم داخل المعامل، إلى جانب وضع أفراد لتنظيم عملية دخول الطلاب وخروجهم.

وزير التعليم: «السوشيال ميديا» مسرح للشائعات.. وبلاغ للنائب العام ضد مروجيها

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مواقع السوشيال ميديا باتت مسرحاً لآلاف الشائعات والافتراءات، مثل النظرية الكاذبة التى تدّعى أنه تم تصحيح نموذج إجابة واحد فقط فى الكنترول المركزى من أربعة نماذج خاصة بإجابة طلاب الثانوية العامة 2021، مؤكداً أنه لا أساس لهذا من قريب أو بعيد، وتابع: «من الضرورى إبلاغ النائب العام عمن يروج مثل هذه السخافات التى تثير البلبلة».

وأضاف «شوقى»، فى تصريحات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، رداً على منشورات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى تدعى أن التصحيح الإلكترونى من داخل الكنترولات تم على نموذج إجابة واحد فقط من النماذج الأربعة، مما أدى إلى رسوب ربع الطلبة، وحدوث تبديل فى النتائج الحقيقية لنصف الطلبة، أما بقية الطلاب فهى فقط التى تم تصحيح امتحاناتها بطريقة سليمة، وهو السبب الحقيقى فى صدمة الطلاب وأولياء الأمور والسبب فى حجب النتائج.

من ناحية أخرى، ناقشت وزارة التعليم، اليوم، آخر مستجدات تطعيم المعلمين بلقاح فيروس كورونا، وذلك فى اجتماع عقده الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين مع مديرى المديريات على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة أعمال التطعيم والالتزام بجميع التعليمات التى صدرت من قِبل وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم.

وكشف مجدى الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالجيزة، أن الاجتماع ناقش الكثير من الملفات فى المنظومة التعليمية، أبرزها الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2021/ 2022 لجميع المراحل التعليمية، ومتابعة مستجدات تطعيم المعلمين بلقاح فيروس كورونا.

وأضاف «الجيار»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الدكتور رضا حجازى شدّد على جميع المديريات بضرورة الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين قبل بداية العام الدراسى الجديد، بالتنسيق الكامل مع جميع مديريات الصحة فى مختلف المحافظات.

وتابع أنه تم التأكيد على جميع المعلمين خلال الاجتماع بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، والاستعداد للعام الدراسى الجديد من خلال تأهيل جميع المدارس والانتهاء من أعمال التحويلات بين المدارس.

وفى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالقاهرة، أن الاجتماع تابع آخر مستجدات أعمال التطعيم، وتمثّلت أبرز التعليمات المشدّدة فى منع دخول أى معلم للمدرسة مع بداية العام الدراسى الجديد دون تلقيه لقاح فيروس كورونا.

وأضاف المصدر أن الدكتور رضا حجازى ناقش مع المديريات كل ما يتعلق بالمعلمين وطرق تأهليهم مع بداية العام الدراسى الجديد، مؤكداً أن الوزارة حريصة على بذل جهود مضنية لتأهيل المعلمين وتوفير بيئة تعليمية مشجّعة لهم على الإنتاج والابتكار.