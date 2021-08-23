«التعليم العالي»: 30 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن 30 ألف طالب تقدموا على موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بالجامعات في مرحلته الأولى من إجمالي 120 ألف، لافتا إلى أن قلة النسبة ترجع إلى تشاور عدد من الطلاب مع عائلتهم للتقديم في الكليات، مؤكدا على أنه يتوقع أن يكون هناك إقبال في اليوم الثالث من التنسيق، مشيرا إلى أن الموقع متاح للتقديم في أي وقت من أي مكان ويمكن أن يذهب إلى المعامل الخاصة بالوزارة من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعن التطعيم ضد كورونا أوضح أن نسبة كبيرة من أساتذة الجامعات حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وينتظرون الحصول على الجرعة الثانية، لافتا إلى أن وزارة الصحة لديها كل الأرقام لتكون مجمعة في جهة واحدة ولا تكون من أكثر من جهة.

زيادة التطعيم الفترة المقبلة

وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه سيتم تطعيم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد والطلاب المستجدين الفترة المقبلة وسيتم ربط الكشف الطبي الخاص للطلاب بالجامعات بالتطعيم، وسيتم تطعيم الطلاب القدامى.

البدء في أسرع وقت بتطعيم الطلاب والأساتذة

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجتمع الجامعي منظم ويتم التنسيق بين الطلاب عن طريق الجامعة، لافتا إلى أنه إعداد القائمة الخاصة بالطلاب ويتم توفير اللوجيستيات الخاصة بالحصول على التطعيم من أجل البدء في أسرع وقت وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.