تنسيق المرحلة الأولى 2021.. الجامعات الأهلية تستعد لاستقبال الطلاب

تستعد الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة، العلمين، الملك سلمان، والعلمين»، لتنسيق المرحلة الأولى 2021 الخاص بها، في إطار تجهيزات تنسيق الجامعات الأهلية، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، التي يخضع لنظام التنسيق الإلكتروني الموحد، حيث ستتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب، التقديم للالتحاق من خلال الموقع الإلكترونى: https://admission.egypt-hub.edu.eg/، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة 2021 والثانوية الأزهرية 2021، وكذلك المُعادلة العربية والأجنبية.

تنسيق المرحلة الأولى 2021

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن نظام القبول بتنسيق المرحلة الأولى 2021 لتنسيق الجامعات الأهلية، يعتمد على المجموع الاعتباري لكل طالب، على أن يجري حسابه من خلال مجموع الطالب ذاته في الثانوية العامة 2021، أو الشهادة المُعادلة 2021، بالإضافة إلى درجات الاختبار الإلكتروني، وهي 70% لمجموع الثانوية العامة 2021 أو ما يعادلها من شهادات + 25% للاختبار المعرفى لكل طالب، وفقًا لكل قطاع، بالإضافة إلى 5% لاختبار التفكير النقدي.

قواعد تنسيق المرحلة الأولى 2021 بالجامعات الأهلية

وتابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك عددًا من القواعد لتنسيق المرحلة الأولى 2021 من تنسيق الجامعات الأهلية 2021، يجب على الطلاب اتباعها لتسجيل الرغبات 2021 على الموقع الإلكتروني، ويتم التسجيل باستخدام جهاز حاسب آلي «كمبيوتر»، لنجاح عملية تسجيل الرغبات.

ويجب أن يكون البريد الإلكتروني لكل طالب صالحًا ومشغلًا للاستخدام قبل البدء، لأنه الوسيلة الأساسية للتواصل مع الطالب، على أن تعقد الجولة الخامسة للاختبارات يومي الأربعاء والخميس 25 و26 أغسطس الجاري، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، لجميع الطلاب الذين أنهوا تسجيلهم لاختبارات القبول 2021، وإدخال رغباتهم عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية.