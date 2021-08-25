سوق ليبيا في مرسى مطروح.. 50 سنة بيع بأرخص الأسعار

يعد سوق ليبيا من أكبر الأسواق التجارية في مصر، على الرغم من وجوده في مدينة مرسى مطروح، ومن أشهر الأسواق حيث يجذب المواطنين إليه من مختلف مدن ومحافظات مصر للتسوق منه خلال موسم الصيف، من الملايين الذين تستقبلهم محافظة مطروح، ويعود تاريخه إلى ما يقرب من 50 عاما، حيث يوجد به جميع السلع، من مواد غذائية وملابس وأدوات تجميل، وأجهزة كهربائية، ولعب أطفال، وحقائب سفر، ومنتجات البيئة التى تشتهر بها مطروح من الزيتون وزيت الزيتون، والنعناع، وغيرها، وبأسعار منافسة عن الأسواق الأخرى.

سوق ليبيا أشهر سوق تجارية في مرسى مطروح

وتأتي شهرة سوق ليبيا ليس من قدم السوق فقط، ولكن من ثقة زائرى ومصطافي مطروح في السوق وفي التجار، حيث تمتلك سوق ليبيا أقدم تجار في مطروح، من المعلمين الكبار تجار الأقمشة، وتجار أدوات التجميل، وتجار منتجات البيئة منتجات مطروح وسيوة، وأبنائهم الذين يساعدوهم، وشربوا منهم المهنة، بالإضافة إلى بيعهم بأسعار أرخص من المحال التجارية المنتشرة بالمناطق والمدن الأخرى في مرسى مطروح، بجانب عرض السلع البراندات المتميزة في العديد من المحال في سوق ليبيا، في الملابس والأجهزة الكهربائية، حيث الجودة والأمانة في التعامل والثقة من المواطنين.

سوق ليبيا.. 350 محلا تتنافس من أجل المواطن

ويضم سوق ليبيا بمدينة مرسى مطروح ما يقرب من 350 محلا تجاريا لمختلف الأنشطة ملابس حريمى، ورجالى وأطفال، ملابس مستوردة، وصناعة مصرية، ومواد غذائية، ومنتجات البيئة عبارة عن منتجات محلية من محافظة مطروح، وأجهزة كهربائية مستوردة ومحلية الصنع، ولعب أطفال، متنوعة، وأدوات مكياج وتجميل مستوردة، وعطور، مما يضع جميع الاختيارات أمام المواطنين، في ظل المنافسة الكبيرة بين التجار للبيع بأقل الأسعار وكسب الزبائن، والذين يزورون مطروح، خاصة وأن غالبية الزائرين يحرصون على النزول إلى سوق ليبيا والتسوق منه.