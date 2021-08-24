وزيرة التضامن: نوفر فرص عمل للشباب.. «مينفعش حد يبقى قادر وعاطل»

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يجرى التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني و وزارة التضامن الاجتماعي في الخدمات التي تُقدم للمواطنين، عن طريق ربط شبكي، فالوزارة تُقدم خدمات والمجتمع المدني أيضًا يقدم خدمات، ونعمل على موائمة هذه الخدمات مع بعضها البعض، مؤكدة أن مصر محفوظة من عند الله، والدولة القوية تحتاج إلى مواطن قوي وطفولة مبكرة، ودمج للأشخاص ذوي الإعاقة.

ليس كل من لديه إعاقة غير قادر على المشاركة والعمل والدمج

وأضافت «القباج»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه ليس كل من لديه إعاقة غير قادر على المشاركة والعمل والدمج، موضحة أن الدولة القوية تحتاج إلى مشاركة المرأة في عملية البناء وزيادة دورها الانتاجي حتى لا تتآكل عوائد التنمية، كما أن الدولة القوية تستلزم توزيع عادل للدعم الموجود، وكذلك التمكين الاقتصادي.

الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني مسؤولين عن توفير فرص العمل

وتابعت: «مفيش حاجة اسمها واحد قادر على العمل يقعد عاطل، ويقول مش لاقي شغل، دي مسؤوليتنا الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني مسؤولين عن توفير فرص العمل، مفيش تنمية هتم بدون تمكين اقتصادي، مهما كانت الموارد الموجودة ستتآكل بعد قليل إلا إذا لم يستثمر في هذه الموارد و يُستثمر في البشر»، مشددة في الوقت ذاته على أهمية طرح خدمات لذوي الإعاقة وتأهيلهم.

يجب العمل على تقديم خدمات للطفولة المبكرة

وأوضحت أنه يجب العمل على تقديم خدمات للطفولة المبكرة، والعمل على انتشار الحضانات، من أجل تنمية المرأة والطفل، وليس الطفل فقط، والتأكد من الأول أن الخمس سنوات الأولى من حياة الطفل، من أهم مراحل بناء الطفل، «عندنا خدمات خاصة بعيادات 2 كفاية أطلقناها بالشراكة والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، عشان المجتمع المدني يكمل بعض الأدوات الخاصة بالخدمات غير الملبية للصحة الإنجابية في ربوع مصر المحتلفة».