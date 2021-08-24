وزيرة التضامن لـ«الوطن»: ضم نحو 44 ألف طالب تخرج في الثانوية لبرنامج تكافل

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك أكثر من 44 ألف طالب من أبناء مستفيدي تكافل، اختبروا ثانوية عامة، وسيجري مواصلة دعمهم أيضا فى مرحلة الجامعة، إضافة إلى طلاب ذوي الهمم، وفخورين بهم، سواء كنا من أسرة متواضعة أو أسرة مفككة، وكل التقدير لكم، ودورنا كتضامن بتوجيه من الرئيس، بإيلاء هؤلاء الأطفال بأهمية ورعاية.

القباج: مستمرون فى دعم الطلاب ولن يخرجوا بعد إتمام سن الـ18

وأشارت القباج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه سيجري دعم الطلاب ذوى الإعاقة غير القادرين، ويجري دعمهم فورا منذ دخولهم الجامعة، ولن يخرجوا من تكافل بسبب إتمامهم الـ18 عاما، متابعة: «سنستمر فى دعمهم، بالجامعات والمعاهد الفنية، وسنفتح الباب للطلاب الذين يريدون الإلتحاق بالتدريب المهني، لإعلاء قيمة العمل الحرفي والمهني».

القباج: ساهمت الجمعية الشرعية في 300 منحة للطلاب الفائقين

وأضافت القباج، أن العام الماضي، كان هناك تجربة مع طلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات، بمساندة المعونة الأمريكية التي كان لها دخل في إلحاق بعض أبناء تكافل بالجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية وجامعة زويل في الكريدت سيستم، وكذلك جامعة أسيوط، كما ساهمت الجمعية الشرعية فى 300 منحة للطلاب الفائقين.

القباج: الدعم النقدى ارتفع من 6.7 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يجري التواصل حاليا مع كل الجامعات الحكومية والخاصة في مصر، لدعم 10 طلاب من المتفوقين من مستفيدى برنامج الدعم النقدى تكافل، حيث يجري دعمهم من المدرسة حتى الجامعة، لافتة إلى إطلاق حملة لتكافؤ الفرص التعليمية، مشيرة إلى أن الدعم النقدي ارتفع من 6.7 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه.

وكشفت عن وضع العديد من الشروط، للاستمرار في الدعم، ومنها مشروطية التعليم، والتزام الأطفال بالحضور في المدارس، بنسبة لا تقل عن 80%.