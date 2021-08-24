تفاصيل قرار الكويت بإعادة تسيير رحلات الطيران المدني مع مصر

أصدرت الإدارة العامة لـ«الطيران المدني» الكويتي تعميما، أمس، بإعادة تسيير رحلات الطيران التجارية مع كل من: الهند ومصر وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا والنيبال مع ضرورة الالتزام بالضوابط الصحية، وفيما يلي نستعرض تفاصيل قرار الطيران المدني بالكويت في هذا الخصوص.

آليات العمل بعد قرار الطيران المدني الكويتي

وكشفت مصادر لجريدة الأنباء الكويتية، أنه بعد صدور تعميم «الطيران المدني» الكويتي ستشمل آلية العمل التالي: بدء شركات الطيران العاملة على هذه الدول بما فيها الشركات الوطنية (الكويتية - الجزيرة) بالتقدم بطلب تشغيل إلى «الطيران المدني» بالكويت، وقيام إدارة النقل الجوي بدراسة طلبات التشغيل وتجهيز جداول الرحلات، وإرسال كتب رسمية من الطيران المدني الكويتي إلى شركات الطيران بموعد الرحلات، وبدء الشركات فتح مواعيد حجز الرحلات للمسافرين.

وذكرت المصادر أن إدارة «الطيران المدني» الكويتي تنتظر رد مجلس الوزراء على الطلب الذي قدم حول زيادة السعة التشغيلية لمطار الكويت الدولي للرحلات القادمة إلى البلاد، مشيرة إلى أن كل التوقعات تشير إلى زيادة التشغيل في المطار إلى الضعف عن السعة الحالية المحددة بنحو 7500 راكب في اليوم.

وقالت إن هناك 29 شركة طيران عاملة في مطار الكويت الدولي وموزعة عليها «كوتا» التشغيل ويصعب توزيع نفس «الكوتا» على شركات الطيران التي ستعمل على الوجهات الـ6 الجديدة، التي من المتوقع أن تصل إلى 3 شركات على كل وجهة.

وقالت مصادر لجريدة «الأنباء» الكويتية، أنه حتى أمس لم تتقدم أي شركة طيران عاملة على هذه الخطوط بطلب تشغيل للطيران، متوقعة التقديم خلال اليومين القادمين.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه مساء الأربعاء الماضي، وافق على إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع كل من مصر، الهند، بنجلاديش، باكستان، سريلانكا، ونيبال، مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا»، بحسب جريدة «الرأي» الكويتية.

وأكد مركز التواصل الحكومي الكويتي، في تغريدة عبر «تويتر»: «إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع كل من (الهند، مصر، بنجلاديش، باكستان، سريلانكا، نيبال)، مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا».