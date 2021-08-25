دريد لحام يكشف تفاصيل دوره بفيلم «الحكيم»: سأعتزل عند موتي فقط

انتهى الفنان السوري دريد لحام، خلال الأيام الماضية، من تصوير مشاهده في فيلم «الحكيم»، من تأليف ديانا جبور وإخراج باسل الخطيب، وبشأن اعتزاله الفنان قال دريد إن هذا سيحدث عند موته فقط وأن المستقبل أمامه وليس وراءه.

وكشف الفنان دريد لحام، من خلال تصريحات صحفية، عن ملامح شخصيته الشبيهة جدا بشخصية الدكتور عبد السلام العجيلي التي يجسدها خلال أحداث الفيلم وهو طبيب وأديب سوري، بالإضافة إلى تناول الفيلم تداعيات الأزمة السورية الحالية على كل الأصعدة، وأوضح «لحام» أن الفيلم يتحدث عن يوميات حكيم في الريف، لتكشف أحداث الفيلم عن خبايا تداعيات الأزمة السورية النفسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التعاملات بين الناس والخراب والأبنية المهدمة والكثير من التفاصيل الأخرى التي تتعلق بالحياة وتؤثر على الواقع المعاش في بلده بعد الحرب.

كما أشار دريد لحام إلى أن المخرج باسل الخطيب يتميز بالموهبة والإبداع والأخلاق العالية، بالإضافة إلى معرفته لما يريد وتحضيره الصحيح والواقعي للمشهد، وأوضح بأن الموهبة هي الأساس، وموهبة الكاتبة ديانا جبور في الكتابة أثبتت نفسها ولذلك قبل التمثيل في أول عمل سينمائي لها، فيلم «الحكيم» وبدون تردد، وأكد دريد لحام بأنه لا يتدخل بالنص وإنما يبدي بعض الآراء ويتناقش مع المخرج، وللمخرج حرية القبول أو الرفض، كما إستعاد بذلك ذكرياته مع الكاتب محمد الماغوط، في أثناء كتابة مسرحيات «غربة وشقائق النعمان وضيعة تشرين وكاسك يا وطن»، عندما اتفقا على أهمية الحوار والنقاش وعدم البخل بالرأي بالإضافة إلى تقبل الرفض.

كما نفى الفنان دريد لحام ما تردد عن أنباء اعتزاله، والشائعات المتداولة بأن فيلم «الحكيم» هو آخر أفلامه السينمائية، مؤكدًا أن اعتزال الفنان هو بموته فقط، وأن المستقبل أمامه لا ورائه، وأنه سيستمر للنهاية في اختيار الأعمال التي ستضيف لرصيده الفني.