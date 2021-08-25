وزيرة الثقافة تسلم شهادات تخرج الدفعة الأولى من مشروع السينما بين يديك بالإسكندرية

سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، شهادات تخرج الدفعة الأولى من مشروع «السينما بين ايديك»، الذي يأتي ضمن مبادرة ابدأ حلمك، ويهدف إلى تدريب الشباب بالمحافظات على مختلف فنون السينما، وتنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وذلك على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، بحضور الفنان تامر عبد المنعم المشرف على المشروع، الدكتورة حنان موسى رئيس الادارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة وأحمد درويش رئيس إقليم غرب الدلتا الثقافي.

عبد الدايم: المشروع يثري مجال السينما بشباب مصر الموهوبين وتكرار الورشة بالإسكندرية للإقبال الكبير عليها

قالت عبد الدايم، إننا اليوم نجتمع على أرض مدينة الإسكندرية العريقة، إحدى أعظم مدن العالم القديم، التي كانت ملتقى للشرق والغرب، ونموذجا فريدا للفنون والإبداع على امتداد تاريخها، لنواصل حلمنا سويا في اكتشاف الموهوبين، وإطلاق العنان لأحلامنا التي نستطيع بالجد والاجتهاد والإصرار، أن نجعلها واقعا نخطوه بثبات نحو مستقبل واعد.

وأعلنت تكرار الورشة في الإسكندرية أكثر من مرة خلال العام، نظرا للإقبال الكبير من أبناء المحافظة، موضحة أنه منذ فترة قصيرة، قطفنا أولى ثمار حلمنا في تخريج ثلاث دفعات من مشروع «ابدأ حلمك» لإعداد الممثل الشامل من شباب وأبناء محافظات «أسيوط، الفيوم، والشرقية» التي صارت اليوم فرقا مسرحية معتمدة، واليوم يتسع الحلم بتخريج أول دفعة من مشروع «السينما بين يديك» بقصر ثقافة الأنفوشي.

وأضافت الوزيرة، هذا المشروع الذي أطلقناه لإتاحة الفرصة للموهوبين، لاكتساب المهارات في فنون السيناريو والتصوير والمونتاج والإخراج عبر دورات دراسية، وورش عمل، ومحاضرات تُنفذ على يد نُخبة من أساتذة من المعهد العالي للسينما، وكبار المتخصصين في المجال السينمائي، سعيا لاثراء المجال بثروة حقيقية من شباب مصر الموهوبين للتعبير عن أنفسهم، واستثمار طاقاتهم الإبداعية في نشر رسالة التنوير في المجتمع، من خلال فن السينما، أحد أكبر علامات تفرد وريادة مصر، وأحد أهم معالم قوتها الناعمة.

وتقدمت بالشكر للهيئة العامة لقصور الثقافة والعاملين بها، وجميع الأساتذة والمتخصصين المشاركين في المشروع، على جهودهم المبذولة في أولى فعاليات مشروع «السينما بين يديك»، وصولا لهذه اللحظة الرائعة، وتمنت التوفيق للجميع.

هشام عطوة: المشروع تحول من حلم الى حقيقة

وقال الفنان هشام عطوة، إن المشروع تحول من حلم إلى حقيقة، بمساندة ورعاية وزيرة الثقافة، مؤكدا أن الجميع عازم على استكمال المشروع في كل المحافظات المصرية، لخلق جيل جديد من السينمائيين الشباب.

ووجه الفنان تامر عبد المنعم، الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها الكبير لهذا المشروع، الذي يحقق العدالة الثقافية ويساهم في اكتشاف الموهوبين من أبناء مصر في المحافظات.

وكانت الاحتفالية، بدأت بعرض فيلم تسجيلي عن المشروع، أعقبه فيلمين من إنتاج الورشة.

يذكر أن مشروع «السينما بين يديك» الذي أطلقته وزيرة الثقافة، بدأ أولى جولاته من محافظة الإسكندرية حيث تقدم للمشروع 154 شابا وفتاة، وتخرج فيها 97 خريجا وخريجة، بعد دراسة فنون السينما على أيدي عدد من المتخصصين.