«دلق عليه بنزين».. عامل يشعل النار في شقيقه بسبب الميراث بسوهاج

سكب عامل البنزين على شقيقه السائق وأشعل فيه النيران فأصيب بحروق نارية من الدرجتين الثانية والثالثة بنسبة 95%، تم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتم حجزه بقسم الحروق تحت الملاحظة الطبية، وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتبين إصابته أيضا بحروق بنسبة 20%، وأتهم الأخير شقيقه باحداث إصابته، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات على الميراث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ بوصول «عادل. م. ح»، 40 عاما، سائق توك توك، ويقيم بدائرة المراغة إلى مستشفى سوهاج الجامعي، مصاباً بحروق نارية من الدرجتين الثانية والثالثة بنسبة 95% متفرقة بأنحاء الجسم، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبسؤال المصاب اتهم شقيقه المدعو «خالد. م»، 34 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، ويقيم بذات الناحية، بسكب بنزين وإشعال النيران به، ما نتج عنه إصابته.

سبب الواقعة خلافات على منزل بالميراث

تم ضبط المتهم، عقب صدور قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة، وتبين إصابته بحروق نارية من الدرجة الأولى بنسبة 20%، بالذراعين والساق اليمنى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واتهم شقيقه المصاب بإحداث إصابته لخلافات بينهما على منزل بالميراث، مضيفا أنه نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة أحضر بعدها جركن بنزين وسكبه على شقيقه وأشعل فيه النيران.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.