محمد محمود عبدالعزيز «يركع» على قدميه لتقديم «دبل الخطوبة».. فيديو

في الساعات القليلة نشر محمود الخيامي، أحد أصدقاء أبناء الفنان محمود عبدالعزيز، عدة فيديوهات عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» للفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، وهو يجلس على الأرض متكئًا على قدميه ويقدم «خاتم خطوبة» لإحدى الفتيات، على نغمات أغنية سميرة سعيدة «مون شيري».

محمد محمود عبدالعزيز يقدم خاتم الخطبة لعروسه سارة

وظهر محمد محمود عبدالعزيز، في مقطع الفيديو، وسط مجموعة من أصدقائه، وهو يحتضن إحدى الفتيات وقام بتقديم خاتم الخطبة، وعلّق صديقه محمود الخيامي على الفيديو قائلًا: «أخويا وحبيبي وعشرة عمري ربنا يسعدك ويبارك لك في سارة ويبارك لها فيك يا حبيب أخوك ويرحم اللي رباك، ربنا يسعدك يا حبيبي فرحان لك قوي».

الشقيقان يرقصان بصحبة زوجتيهما

وفي مقطع فيديو آخر، ظهر محمد محمود عبدالعزيز وعروسه، وشقيقه «كريم» وزوجته وصديقهما المشترك محمود الخيامي، وهم يرقصون على إحدى أغاني المهرجانات، مصحوبة بتعليق من «الخيامي» وقوله: إخواتي الغاليين أولاد الغالي ربنا يسعدكم ويبارك لكم وفيكم ويبارك لنا أجمعين يا حبايبي.

وفي عام 2019 كان الفنان والمنتج الشاب محمد محمود عبدالعزيز، قد أعلن خطبته على إحدى الفتيات من خارج الوسط الفني وتدعى سارة، من أمام قبر والده الفنان الكبير محمود عبدالعزيز.

نشر المنتج الشاب صورة تجمعه مع خطيبته و«دبل الخطوبة» أمام قبر والده.