3 أصناف بدون زيادة.. قرارات مهمة لمنع التلاعب في أسعار السجائر

يشهد سوق الدخان في مصر هدوءًا، رغم إعلان عدد من الشركات المنتجة تحريك أسعار السجائر خلال الأيام الأخيرة، منها شركات: الشرقية للدخان، بريتش أمريكان توباكو، جابان توباكو، بينما لم تحرك شركة فيليب موريس بعد منتجاتها من السجائر، وسط ترجيحات لمصادر، بالإبقاء على أسعارها دون زيادة، خاصة أن الأخيرة رفعت أسعار سجائر «مارلبورو»، و«LM» و«ميريت» في فبراير الماضي.

تدوين أسعار السجائر على العبوات

يترقب السوق تعهد أكبر منتج للدخان في مصر، الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، تدوين السعر على عبوات السجائر، اعتبارا من الشهر المقبل، في محاولة لضبط السوق ومنع استغلال تجار التجزئة، وفرض زيادات بالمخالفة للتسعيرة المعلنة.

وقالت مصادر بسوق الدخان لـ«الوطن»، إن أسعار السجائر الجديدة دخلت حيز التنفيذ، مع ملاحظة قيام البعض بزيادة الأسعار عن التسعيرة المقررة، وهو ما حذر منه بشدة إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، مؤكدا لـ«الوطن»، أنه يتعين على صغار التجار وموزعيهم، الالتزام بأسعار السجائر المعلنة من قبل الشركات دون زيادة، تجنبا للعواقب القانونية.

ويوم أمس الأول، رفعت شركة جابان توباكو أسعار السجائر أصناف «وينستون» بقيمة جنيه واحد، دون زيادة أسعار المعسل.

3 أصناف سجائر دون زيادة

أوضحت المصادر، أن 3 أصناف من السجائر لم تشهد زيادة، وتباع بنفس الأسعار، وهي منتجات شركة فيليب موريس: «مارلبورو»، و«LM» و«ميريت»، مرجحة عدم تحريك أسعارها، بعد الزيادة التي فرضتها في وقت مبكر من هذا العام.

يشار إلى أن سوق السجائر، شهدت في يوليو الماضي، تحركات في الأسعار، في إطار الزيادة في رسوم التأمين الصحي والزيادة الضريبية الجديدة، إذ قررت الشركة الشرقية للدخان، رفع أسعار منتجاتها بقيمة جنيه، وأعلنت شركة بريتش أمريكان توباكو إقرار زيادة مماثلة.

وينص قانون التأمين الصحي، الذي أقر في يوليو 2018، على تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن تجري زيادتها كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى، حتى تصل إلى 150 قرشا، بنهاية يوليو الماضي، الأمر الذي حرَّك أسعار السجائر.