وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء شركة لتغطية احتياجات الميثانول

وقّعت شركات أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وحلوان للأسمدة، والأهلي كابيتال القابضة، اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة «مصر للميثانول والبتروكيماويات» لإنتاج الميثانول والأمونيا والبتروكيماويات وغيرها، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، حيث وقّع الاتفاقية الكيميائي سعد أبوالمعاطي، رئيس شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمهندس حسن عبدالعليم، رئيس شركة حلوان للأسمدة، وکریم سعادة، العضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال القابضة.

المشروع يسد احتياجات السوق المحلي من الميثانول ومشتقاته

ويهدف المشروع بحسب بيان صادر عن وزارة البترول، إلى سد احتياجات السوق المحلي من الميثانول ومشتقاته وتصدير الفائض للخارج، ويتوزع هيكل ملكية الشركة الجديدة بين شركة أبوقير للأسمدة وشركة حلوان للأسمدة بنسبة 35% لكل منهما، وشركة الأهلي كابيتال القابضة الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري بنسبة 30%.

1.6 مليار دولار التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع نحو 1.6 مليار دولار، وبطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنويا، ومن المخطط إقامة المشروع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة، وتعطي المشروع أفضلية تنافسية، نظرا للميزات الاقتصادية العديدة التي تمنحها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشجيع وجذب الاستثمارات.

وصرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بأنّ المشروع الحيوي يعد إضافة جديدة لصناعة البتروكيماويات المصرية، التي تعمل باستمرار على تعظيم القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية، في ظل التقدم الذي حققته مصر برعاية القيادة السياسية في مجال الطاقة والبتروكيماويات واكتشافات الغاز الطبيعي، والتي انعكست آثارها بقوة على القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأكد وزير البترول، التعاون المثمر بين الوزارة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأهلي، والتي تسفر باستمرار عن نتائج متميزة تخدم الاقتصاد الوطني، وتحقق أهداف الهيئة الاقتصادية من الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

إسناد دراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية للمشروع

وأوضح المساهمون، أنّ المشروع درس بعناية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وجرى إسناد إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية للمشروع، إلى واحد من أكبر بيوت الخبرة في هذا المجال، وأكدت نتائج الدراسة التي تمت جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية والتسويقية.

وأشار الكيميائي سعد أبوالمعاطي، إلى أنّ المشروع الذي يقام على مرحلتين حصل على الموافقات اللازمة سواء من حيث تخصيص الأرض أو توفير الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي، مشيدا بالدعم الذي تلقاه مشروعات البتروكيماويات من الدولة، والدعم المستمر من وزارة البترول والثروة المعدنية، لمختلف مشروعات شركة أبوقير للأسمدة وشراكتها المثمرة مع قطاع البترول.