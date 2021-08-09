وزير البترول يبحث مع سفير هولندا تنمية التعاون مع شركات امستردام

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، هان موريتس، سفير هولندا بالقاهرة؛ لبحث تنمية التعاون بين قطاع البترول والشركات الهولندية العاملة في مصر بمجالات البحث عن البترول والغاز.

وأكد «الملا» أن قطاع البترول وشركة شل الهولندية يعملان باستمرار على تطوير الشراكة بينهما، استنادا إلى تنامي فرص الاستثمار في البحث عن الغاز والبترول في مصر بعدد من المناطق الواعدة، في غرب وشرق المتوسط والبحر الأحمر، وفي ظل تاريخ طويل من العمل المشترك بين الجانبين، يبنى على الالتزام والمصداقية، وتحقيق النجاحات.

وأشار وزير البترول إلى أن عدد من كبريات الشركات العالمية حرصت على ضخ استثمارات جديدة بمصر في صناعة البترول والغاز، بعد النجاحات الأخيرة، مؤكدا حرص قطاع البترول على التنسيق الكامل مع شركاء النجاح من الشركات العالمية العاملة بمصر، بما يقود إلى تحقيق قصص نجاح جديدة، وتعزيز المنفعة المتبادلة.

مصر تتوجه إلى دخول مجال إنتاج الهيدروجين

كما استعرض الوزير مع السفير الهولندي توجه مصر لدخول مجال إنتاج الهيدروجين، باعتباره وقود المستقبل؛ إذ أوضح أنه جار إعداد استراتيجية في هذا الصدد، بالتعاون مع وزارة الكهرباء، لافتا إلى تطلع مصر للتعاون مع الدول الأوروبية كافة المتقدمة في هذا المجال الواعد؛ إذ تعمل حاليا مع ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا للاستفادة من تجاربهم الناجحة وخبراتها.

من جانبه، أشاد السفير الهولندي بدور مصر في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، كمساهم رئيسي في تحقيق أهداف دول المنطقة من استغلال ثرواتها من الغاز الطبيعي بالشكل الأمثل، مشيرا إلى أن توجه مصر لتكون مركزا إقليميا لتجارة وتداول الطاقة بالمنطقة، متميز يدعم نجاحه البنية الأساسية الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجالات الغاز والبترول.

وأكد السفير أهمية التوجه الحالي للدخول في إنتاج الهيدروجين، في إطار التحول للطاقات النظيفة، مضيفا أن شركة شل الهولندية تعتز بمسيرة عملها الطويلة في مصر، والقائمة على الشراكة المثمرة، وأنها تركز حاليا على الاستثمار في مناطق المياه العميقة، للبحث عن الغاز الطبيعي كأحد أهم أولوياتها.

وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون في قطاع التدريب، وما يمكن تقديمه في مجالات التدريب لشباب المهندسين والفنيين في صناعة البترول.