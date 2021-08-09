العناني: افتتاح طريق الكباش بفعالية مماثلة لموكب المومياوات

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن كل الأعمال الخاصة بترميم طريق الكباش بالأقصر، قاربت على الانتهاء بشكل كامل، موضحا أن الوزارة تعمل حاليا على الإعداد لفعالية ضخمة لافتتاحه، على غرار فعالية نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة، بهدف أن يساهم ذلك في تشجيع السياحة الثقافية.

وصرح «العناني»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، اليوم الإثنين، أن الوزارة تخطط لإقامة هذه الفعالية والاحتفالية الخاصة بهذا الطريق خلال العام الجاري 2021، كاشفا أن الوزارة ستقيم حفلة ضخمة للغاية لهذا الحدث، منبها في الوقت ذاته على أن تلك الحفلة لن تكون بمثابة افتتاح طريق فقط، بل ستكون بمثابة صناعة «براند» لمدينة الأقصر.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن الوزارة ستحاول من خلال تلك الفعالية أن تظهر روعة وتميز وتفرد وتنوع الأقصر بكل موروثاتها الحضارية.

وعلى جانب آخر، أوضح أن الوزارة جاهزة لافتتاح متحف العاصمة الجديدة «متحف عواصم مصر»، كما أن الوزارة جاهزة لافتتاح قصر محمد علي بشبرا بعد سنوات من الغلق، موضحا أن مواعيد هذه الافتتاحات ستحددها أجندة الفعاليات الخاصة بالدولة.