منسق مبادرة «علاج ضعاف السمع»: 5 أطفال من كل ألف يحتاجون «قوقعة»

قال الدكتور محيي السيد منسق مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال بوزارة الصحة، إن المبادرة تخضع الأطفال ضعاف السمع للعلاج في وحدات ومراكز مستشفيات الإحالة، والتي تكون مجهزة على أعلى مستوى بجميع الأجهزة التشخيصية وتحتوي على الأقل على 3 أجهزة أساسية، وهي جهاز الانبعاث الصوتي ورسم السمع بالكمبيوتر عن طريق جزع المخ، وجهاز للأذن الوسطى، متابعا بأن تلك الأجهزة تحدد ما إذا كانت حالة الطفل تحتاج لعلاج دوائي أو سماعة، وإذا لم تعالج السماعة حالة الطفل حتى وقت معين يكون هناك تدخل جراحي ويتم عمل عمليات زراعة قوقعة.

5 أطفال من كل 1000 طفل لديه مشكلة بالسمع

وأضاف منسق مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن 5 أطفال من كل ألف طفل لديه مشكلة بالسمع، مشددا على أن «مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة من عمر يوم لـ28 يوم» مجانية بداية من الفحص السمعي وحتى التشخيص والعلاج.

المبادرة تطمئن الآباء على أطفالهم

وتابع منسق مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال، بأن الأهالي يرحبون للغاية بأي مبادرة تهتم بصحة أطفالهم، خصوصا وأن مثل تلك المبادرات تجعلهم يتأكدون من سلامة أطفالهم، بالإضافة إلى كون المبادرة إلزامية ويوجد للفحص السمعي خانة بشهادة الميلاد الجديدة جعل هناك تعاون لإتمام هذا الفحص من قبل الأهالي.