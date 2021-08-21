استحداث علاج ضعف السمع بالمنظار في مستشفى السلام ببورسعيد

نجحت مستشفى السلام التابعة لـ الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمحافظة بورسعيد في إجراء عملية استبدال «عظمة الركاب» إحدى عظمات السمع في الأذن لمريض، بعظمة صناعية باستخدام المنظار، والتي تعالج فقد السمع الذي يزيد بشكل تدريجي بسبب مرض تصلب عظمة الركاب وتحسن حركة الصوت إلى الأذن الداخلية، وذلك لأول مرة داخل المستشفى.

المريضة 33 سنة تعاني من ضعف سمع توصيلي

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، في بيان، اليوم السبت، أنه حضرت إلى المستشفى مريضة تبلغ من العمر 33 عامًا، تعاني من ضعف سمع توصيلي نتيجة تيبس عظمة الركابي، التي تقع في الأذن الوسطى ومسئولة عن توصيل الصوت للأذن الداخلية، وتمت الفحوصات الطبية اللازمة للمريضة، وإجراء العملية لها بنجاح على يد فريق من أطباء الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى.

وأضافت الهيئة، أن جراحات علاج الأذن باستخدام المنظار تعد من الجراحات الدقيقة والمتطورة، التي تساعد على سرعة أكبر في الشفاء.

وقام بإجراء العملية الجراحية الدقيقة للمريض، فريق طبي ضم: استشاري جراحات الأذن وزراعة القوقعة الأستاذ الدكتور أنور عبد العاطي، وأخصائي جراحات الأذن وزراعة القوقعة الدكتور محمد فايز، والدكتور بسادة شحاتة، والدكتور بولا عماد، إضافة إلى طاقم التخدير الدكتورة إسراء شوقي وعزة رمضان.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل حرص الهيئة على استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بمستشفيات الهيئة بهدف توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة؛ تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة، وكأحد أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل بتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بدءًا من الفحوصات الطبية الشاملة ومرورًا بالخدمات التشخيصية عن طريق المعمل أو الأشعة ووصولًا بالعمليات والتدخلات الجراحية الكبرى، التي يصل عددها إلى أكثر من 2500 خدمة تشمل كافة الاحتياجات الصحية للمواطنين.