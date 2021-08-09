فحص وعلاج 11 ألف طفل ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حرصًا على سلامة وصحة الطفل المصري، ولتقديم كافة الخدمات الطبية واجه الرعاية الصحية بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريح صحفي، اليوم، أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، و أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 11022 طفلًا حديث الولادة خلال شهر يوليو الماضى، مؤكدًا استمرار أعمال المبادرة الرئاسية للوصول إلى المستهدف بجميع قرى ومراكز المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد خليل، مدير ادارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى، خلال 7 أيام، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى تقديم كافة الخدمات الطبية بالمجان.

علي جانب أخر أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية جبل الطير البحرية بمركز سمالوط، خلال يومي 9 و10 من أغسطس الجاري، لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان للمواطنين، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر»، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بجميع مراكز المحافظة.