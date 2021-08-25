إزالة الجدران الخلفية لقصر توفيق باشا أندراوس بالأقصر

بدأت الأجهزة التنفيذية محافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، إزالة الجدران الخلفية من «قصر توفيق باشا أندراوس»، التاريخي والذي يعود عمره لأكثر من 120عامًا، بواسطة الحفار لإزالة أجزاء من القصر وهدمه من الأعلى حتى الأسفل، عقب إزالة الأبواب والنوافذ الخشبية خلال اليومين الماضيين يدويًا بجميع جدران القصر التاريخي، والكائن في حرم معبد الأقصر، بعدما تم إصدار قرار لصالح هيئة الآثار بإزالة القصر نظرا لكونه آيلا للسقوط ويُشكل خطرًا على المارة في الشوارع، مع ضم قطعة الأرض عقب هدم القصر إلى حرم معبد الأقصر.

القيادات الأمنية تُحيط بـ القصر أثناء عملية الهدم

وتتم أعمال الإزالة والهدم وسط وجود عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بمديرية أمن الأقصر، مع تشديدات أمنية حول القصر لمنع حدوث مناوشات أثناء عمليات الإزالة والهدم .

وكانت أعمال إزالة أسوار القصر، بدأت أول أمس الإثنين، طوال اليوم، وتواجدت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر في موقع القصر، بهدف تأمين أعمال إزالة السور وإزالة جميع الأتربة التي كانت موجودة خلف القصر وداخل حرم المعبد، وكذلك إزالة النوافذ الخشبية بالقصر، مع تواجد للقيادات الأمنية بالمحافظة وكذلك العميد طارق لطفي رئيس مجلس الأقصر لمتابعة أعمال الإزالة للسور والأتربة خلف القصر بشكل أوسع.

يذكر أن القصر التاريخي سبق وتعرض للعديد من محاولات السرقة للتحف الأثرية التي كان يحتويها، كما تعرض في العام الماضي لعملية تنقيب عن الآثار، وتم القبض على 4 لصوص كانوا السبب في عملية التنقيب، بالتالي قامت هيئة الآثار برفع قضية إزالة بعد تعرضه للتصدعات نتيجة الحفر والتنقيب.