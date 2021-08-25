محاكمة نائب محافظ الإسكندرية في الكسب غير المشروع بعد قليل

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهمة سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية الأسبق، في القضية المقامة ضدها التي تواجه فيها تهمة الكسب غير المشروع، بقيمة 900 ألف جنيه، وذلك بعد ما أحالها جهاز الكسب غير المشروع، للمحاكمة الجنائية.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

إحالة "الخولي" للجنايات

بداية القضية عندما أحال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، سعاد الخولي، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة الكسب غير المشروع، واستغلالها صفتها الوظيفية في التربح والكسب غير المشروع للمال ما أدى إلى زيادة ثروتها بطريقة غير مشروعة.

التحقيقات

وأثبتت التحقيقات أن سعاد الخولي، استغلت صفتها الوظيفية بأن تحصلت على عدد من العقارات من بعض الجهات وقامت ببيعها فيما بعد، بالإضافة إلى حصولها على العديد من الهدايا والمبالغ المالية، كما بينت التحقيقات التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع أيضا أن «الخولي» وبصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975، المتعلق بالكسب غير المشروع، وبصفتها كانت تشغل مناصب مدير مديريتي الطب البيطري بالقاهرة والبحر الأحمر، ومستشارا بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائبا لمحافظ الإسكندرية، حصلت لنفسها ولذويها، على کسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه غير معلومة المصدر، كما أثبتت وجود زيادة في ثروتها لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها.

زيادة في ثروتها

وأكدت التحقيقات أن المتهمة تحصلت على عدد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها، واستثمرت فيها عن طريق إعادة بيعها، فضلًا عن قيامها بتوطيد علاقاتها مع المترددين على جهات عملها، والتحصل على مزايا وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتجت عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم، وبمواجهتها عجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

استغلال وظيفتها

واستمعت جهات التحقيق، خلال مرحلة التحقيق التي خضعت لها المتهمة، لشهادة ضابط بهيئة الرقابة الإدارية، الذي أكدت تحرياته أن المتهمة دأبت على استغلال سلطات الوظائف المختلفة التي تولتها، ما مكّنها من امتلاك الثروات ووجود زيادة في دخلها عجزت عن إثبات مصدره المشروع.