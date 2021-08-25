عرض قاتل شقيقة في إمبابة على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة، عرض المتهم بذبح شقيقة وتقطيع جثته إلى أشلاء في إمبابة لسرقته، على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات؛ لبيان ما إذا كان المتهم ارتكب جريمته تحت تأثير المخدرات من عدمه.

كما قررت النيابة العامة إرسال السلاح المستخدم في الواقعة على الطب الشرعي؛ لبيان مدى استخدامه في الواقعة، ومطابقة الدماء الموجودة عليه بدماء الضحية، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

أشلاء آدمية في صندوق القمامة

تلقى مأمور قسم شرطة إمبابة بلاغا، بالعثور على أشلاء آدمية في مقلب للقمامة أسفل دائري الوراق، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وبفحص بلاغات التغيب في دائرة القسم، تم استدعاء أسرة حلاق حررت محضرا بتغيبة، وبعرض الأشلاء عليهم أقروا بأنها لذويهم المبلغ بتغيبه، وتم فحص مكالمات المجني عليه، وتبين أن آخر اتصال هاتفي كان مع شقيقه.

كما تبين أن شقيقه افتتح محل الحلاقة الخاص بالمجني عليه بطريقة شرعية.

ضبط المتهم بقتل شقيقة

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه يمر بضائقة مالية ونظرا لعمله أن شقيقة ميسور ماليا، طلب منه مبلغ 25 ألف جنيه؛ لسداد ديونه، ولكنه رفض فخطط لقتله وسرقة أمواله التي يحتفظ بها في محل الحلاقة الخاص به.

وأوضح المتهم أنه استأجر شقة في منطقة الوراق واشترى حبلًا بلاستيكًا و2 سلاح أبيض؛ لتنفيذ جريمته وطلب من شقيقة أن يحضر معه، وبمجرد أن دخل الشقة قام بخنقه بالحبل، وبعد التأكد من وفاته قام بتقطيع جثته ووضعها في أكياس سوداء وإلقاءها في أماكن العثور عليها، ثم ذهب إلى محل الحلاقة الخاص بالمجني عليه واخذ المبلغ المالي.

وفجر المتهم مفاجأة أثناء اعترافاته، بأن نجله الأكبر ساعده في تنفيذ جريمته وتم ضبطه وعرضهما على النيابة العامة.