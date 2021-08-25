وزيرة التجارة تستعرض تقرير أداء «التنمية الصناعية» بأول 6 أشهر من 2021

أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على إحداث تعميق حقيقي للصناعة المصرية، عبر تعزيز قدرات وإمكانات القطاعات الإنتاجية، وتزويدها بأحدث التكنولوجيات الصناعية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في السوقين المحلي والخارجي، مشيرة إلى أنّ جهود الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، شملت منح 5752 رخصة بناء وتشغيل تضمنت 561 رخصة بناء و5191 رخصة تشغيل، ومنح 3323 سجلا صناعيا دائما ومحدد المدة تضمن 2467 سجلا صناعيا دائما و856 سجلا صناعيا محدد المدة.

1015 موافقة بيئية في النصف الأول من 2021 و107 خطابات إفراج جمركي

وأصدرت الهيئة 1015 موافقة بيئية خلال النصف الأول من 2021، و107 خطابات إفراج جمركي، إلى جانب إجراء 218 دراسة فنية لطلبات الطرح تضمنت 35 دراسة خاصة بالأراضي و183 دراسة خاصة بالمجمعات الصناعية وإجراء 2861 معاينة فنية.

وأجرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحسب بيان عن الوزارة، 4276 دراسة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، تضمّنت دراسات في مجال المناقصات الحكومية والتخفيضات الجمركية وتحديد احتياجات الجهات الحكومية وتنمية الصادرات، حيث ساهمت هذه الجهود في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي والحد من الاستيراد من الخارج.

وقالت وزيرة التجارة، بعد تلقيها تقريرا بشأن مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الأول من 2021، إنّ الوزارة بأجهزتها تسعى جاهدة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتاحة، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية لزيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة، ما يحقق مستهدفات خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات بمنتجات مصرية الصنع.

وأوضح اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنّ المؤشرات الإيجابية التي حققتها الهيئة خلال الـ6 اشهر الأولى من 2021، جاءت تتويجا للجهود الكبيرة للهيئة لخدمة القطاع الصناعي، في إطار الخطة الشاملة لوزارة التجارة والصناعة الهادفة للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية واستعادة مكانتها على خريطة الصناعة العالمية خاصة في ظل الإمكانات الصناعية الكبيرة التي تتمتع بها مصر.

وأشار إلى أنّه فيما يتعلق بموقف الـ17 مجمعا صناعيا التي تنشئها الهيئة خلال المرحلة الحالية، جرى تخصيص وتشغيل 4 مجمعات صناعية بالسادات وبورسعيد وبدر ومرغم 1، وتخصيص 277 وحدة بمجمع السادات، وتخصيص 117 وحدة بمجمع جنوب الرسوة ببورسعيد، وتخصيص وحدات مجمع بدر بالكامل بإجمالي 87 وحدة، وتخصيص 233 وحدة بمجمع مرغم 1.

وأضاف الزلاط، أنّه فيما يخص الـ7 مجمعات صناعية المطروحة خلال أكتوبر الماضي بإجمالي 1657 وحدة، جرى تخصيص وتسليم 181 وحدة بمجمع مرغم 2 بالإسكندرية والمتخصص في الصناعات البلاستيكيةـ وتخصيص 62 وحدة بمجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمتخصص في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء الديكورية والمنسوجات والملابس الجاهزة، وتخصيص 265 وحدة بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والمتخصص في مجالات المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والهندسية.

الزلاط : اعتماد عقود إنشاء مشروعات صناعية جديدة لـ44 مستثمرا بمناطق المطور الصناعي بالسادات والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر

ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى تخصيص 42 وحدة بمجمع البغدادي في الأقصر والمتخصص في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء الديكورية والمفروشات والملابس الجاهزة، وتخصيص 44 وحدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا والمتخصص في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية، وتخصيص 48 وحدة بمجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج والمتخصص في الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وتخصيص 137 وحدة بمجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف والمتخصص في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية، وجار استكمال تخصيص باقي الوحدات في المجمعات الـ7 واتخاذ إجراءات التشغيل وبدء الإنتاج للوحدات التي جرى تخصيصها بالفعل.

وفيما يتعلق بالـ6 مجمعات صناعية الجديدة، أوضح الزلاط، أنّه جار الانتهاء من تنفيذ مجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان بإجمالي 308 وحدات، وجار الانتهاء من تنفيذ مجمع عرب العوامر بأسيوط بإجمالى 272 وحدة، وتنفيذ مجمعي الفيوم الجديدة بإجمالي 692 وحدة، وتنفيذ مجمع حوش عيسى بمحافظة البحيرة بإجمالي 864 وحدة، فضلا عن تنفيذ مجمع هو بمحافظة قنا بإجمالي 420 وحدة.

وعن جهود الهيئة الخاصة بترفيق الأراضي الصناعية، أشار رئيس الهيئة، إلى أنّه جار الانتهاء من منطقة جنوب الرسوة ببورسعيد ومساحتها 356 فدانا، وجار الانتهاء من أعمال ترفيق المنطقة الصناعية بقوسينا بمحافظة المنوفية ومساحتها 102 فدان، والانتهاء من ترفيق المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بالكامل.

ونوه الزلاط بأنّ الهيئة اعتمدت خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي، 44 عقدا مع مستثمرين داخل مناطق المطور الصناعي لإقامة مصانع جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 332 ألف متر مربع، بواقع 21 مشروعا بالسادات و16 مشروعا بالسادس من أكتوبر و7 مشروعات بالعاشر من رمضان.