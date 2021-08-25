س وج.. كل ما تريد معرفته عن استيراد الفحم: القواعد المنظمة والمستندات

وضعت وزراة البيئة، مجموعة من القواعد المنظمة لاستيراد الفحم من الخارج، وخلال هذا الموضوع سوف نجيب على جميع الاسئلة المتعلقة بعملية الاستيراد، استناداً إلى المعلومات التي طرحتها الوحدة الفنية لإدارة الفحم الحجري أو البترولي بوزارة البيئة.

- ما المستندات المطلوبة للحصول على خطاب عدم الممانعة لتفريغ/ تصدير شحنة فحم؟

1) خطاب موجه للمهندس الرئيس التنفيذي للجهاز للسماح بتفريغ/ تصدير شحنة فحم.

2) ملء نموذج الطلب المخصص لبيانات الشحنة.

3) إقرار بمسؤولة الشركة مقدمة الطلب عن مسئوليتها عن نقل و تداول الشحنة.

4) تفويض معتمد ببيانات الشخص المفاوض للتعامل مع الجهاز إلنهاء إجراءات الشحنة.

5) إقرار بتقديم صورة معتمدة من البيان الجمركي، أذن إفراج جمركي.

6) إقرار بعدم تفريغ الشحنة إلا في حضور مندوب من جهاز شئون البيئة إلى الشركة.

7) مراحل تداول الشحنة «خط السير بدءا من التفريغ على الميناء وصولًا إلى الشركة المستخدمة.

8) صورة معتمدة من التعاقد بين الشركة الخارجية الموردة للفحم و الشركة المستخدمة.

9) بوليصة الشحن، فاتورة ، شهادة تحليل.

10) موافقة الميناء بالتفريغ على المخطاف «في حالة التفريغ على المخطاف».

- ما الدورة المستندية التي يجب الالتزام بها وخاصة للشركات المستجدة في التعامل مع جهاز شؤون البيئة في هذا الشأن؟

يتمّ تقديم المستندات المطلوبة من نسختن وهي كالتالي:

1) أصل معتمد بختم حي يقدم باسم رئيس الجهاز.

2) صورتان.

3) يقدم الأصل والصورتين بمركز خدمة المستثمرين.

- ما المدة اللازمة للدراسة الفنية وسداد الرسوم والمصروفات الإدارية للحصول على خطاب عدم الممانعة؟

يستغرف الأمر 3 أيام عمل رسمية من تاريخ تحويل الملف لوحدة الفحم الحجري والبترولي.

- ما أنواع الفحم المسموح باستيرادها؟

1) الفحم الحجري ويشمل فحم «إنثراسيت» بأنواعه «ميتا إنثراسيت، إنثراسيت، نصف إنثراسيت» وفحم بيتوميني، فحم الكوك.

2) الفحم البترولي.

- ما المنشآت المصرح لها باستخدام الفحم؟

1) منشآت صناعة الأسمنت التي تنتج الكلينكر.

2) منشآت إنتاج وتوليد الكهرباء.

3) منشآت صناعة الكوك.

4) منشآت صناعة الألمونيوم األساسية.

5) منشآت صناعة الحديد و الصلب.

6) المنشآت المستخدمة للفحم كأحد مدخلات العملية الصناعية وليس كمصدر طاقة.

7) أي منشآت أخرى ترغب في استخدام الفحم يتمّ عرضها على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بشأنها.

- ما المنشآت المرخص لها بيئيًا باستخدام الفحم؟

المنشآت الحاصلة على موافقة تقييم تأثير بيئي لاستخدام الفحم أو المنشآت التي تعمل قبل صدور اللائحة التنفيذية رقم 964 لسنة 2115 والتي وفقت أوضاعها البيئية لتتوافق مع اشتراطات اللائحة المشار إليها.

- متى يتطلب الأمر بالنسبة لشركات الشحن والتفريغ والشركات المستخدمة للفحم تقديم دراسة تقديم أثر بيئي أو خطة توفيق أو إصحاح بيئي؟

1) يتمّ تقديم دراسة أثر بيئي في حالة إن كانت المنشأة تعمل بالفحم بعد صدور اللائحة التنفيذية رقم 964 لسنة 2015 بتاريخ 2015/4/19

2) يتمّ تقديم خطة إصحاح بيئي في حالة إن كانت المنشأة تعمل بالفحم قبل صدور اللائحة التنفيذية رقم 964 لسنة 2015.

- ما قيمة المصروفات الإدارية و الرسوم في حالات الاستيراد المختلفة؟

1) المصروفات الإدارية للشحنة الواحدة:

* في حال التفريغ على الرصيف 35 ألف جنيه مصري.

* في حالة التفريغ على المخطاف 7 آلف جنيه مصري.

* ىفي حالة الفحم المعبأ في عبوات مغلقة وداخل حاويات 5 آلاف جنيه.

2) الرسوم:

* فحم حجري أنثراسيت بمختلف أنواعه 0.9% من سعر الطن بالجنيه المصري.

* فحم حجري بيتوميني 0.9% من سعر الطن بالجنيه المصري.

* الفحم البترولي 0.9% من سعر الطن بالجنيه المصري.

* فحم الكوك 0.3% من سعر الطن بالجنيه المصري.

* فحم بترولي مكلسن 0.3% من سعر الطن بالجنيه المصري.

- ما الإجراءات المتبعة بالنسبة للشركات العاملة بالمناطق الحرة؟

نفس الإجراءات المتبعة ولكنها تعفى من الرسوم إن كانت تستورد أو تتداول أو تستخدم الفحم داخل المنطقة الحرة أو في حاله إعادة تصديره مره أخرى خارج البلاد أما في حالة بيعة في السوق المحلى يتم سداد الرسوم.

- ما الرسوم والمصروفات الإدارية للشركات التي تستورد شحنات فحم على مركب واحدة ولكن بأكثر من فاتورة وأكثر من بوليصة شحن؟

نفس الرسوم و المصروفات الإدارية السابقة ذكرها بشرط أن يتم تفريغها بواسطة شركة تفريغ واحدة، ولصالح شركة مستخدمة واحدة.

- ما الموانئ البحرية و المراسي النهرية الحاصلة على موافقات بيئية والمسموح لها باستقبال شحنات الفحم حتى تاريخه؟

1) الموانئ البحرية:

* ىميناء الدخيلة بالإسكندرية.

* ميناء الأدبية بالعين السخنة.

* ىميناء سفاجا 2 بمحافظة البحر الأحمر.

2) الموانئ النهرية:

يتمّ مراجعة قطاع الإدارة البيئة ووحدة الفحم للوقوف على موقف المراسي النهرية من الناحية البيئية والقانونية.

- ما هي شركات الشحن والتفريغ و النقل والمخازن الوسيطة الحاصلة على موافقة بيئية؟

يتمّ مراجعة قطاع الإدارة البيئة ووحدة الفحم والفروع الإقليمية في نقل الفحم.

- ما هي مدة تداول شحنات الفحم على المراسي النهرية ؟

21 يومًا من تاريخ تفريغ السفينة.

- ما مدة الموافقة البيئية للشركات المستخدمة للفحم «مدة التصريح»؟

عامان تبدأ من تاريخ الحصول على الموافقة البيئية.

- ما الجهة المنوط بها تحديد الكوتة الخاصة بالشركات المستخدمة للفحم وحساب كميات الفحم المستهلكة خلال مدة الموافقة البيئية والصادرة من جهاز شئون البيئة؟

الهيئة العامة للتنمية الصناعية لحساب الطاقة الإنتاجية، قطاع الإدارة البيئية بجهاز شئون البيئة لحساب كمية الفحم اللازمة لإنتاج الطاقة الحرارية اللازمة.

- ما هي الإدارات المعنية بإنهاء إجراءات الشركات المستخدمة للفحم والدور المنوط لها؟

1) مكتب خدمة المستثمرين بجهاز شئون البيئة.

2) وحدة الفحم الحجري والبترولي وتختص بإصدار خطابات عدم الممانعة لشحن/ تفريغ الفحم، ومراجعة تقارير الأداء البيئي اللازمة لتجديد التصريح للمنشآت المتداولة والمستخدمة للفحم.

3) الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي، وتختص بإصدار موافقات تقييم التأثير البيئي لتداول واستخدام الفحم.

4) الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئي، وتختص باعتماد ومتابعة خطط الإصحاح البيئي وخطط توفيق الأوضاع.

5) الفروع الإقليمية في حال طلب الحصول على موافقات نقل الفحم.

6) صندوق حماية البيئة، ويختص بتوريد الرسوم و المصروفات الإدارية المقررة.

- ما هي الإلجراءات المتبعة عند تصدير شحنات فحم خارج البلاد؟

نفس الإجراءات والمستندات المطلوبة في حالة استيراد شحنات فحم.

- هل يمكن تبادل شحنات المستوردة بواسطة شركة لصالح شركة أخرى؟ وما هي الإجراءات اللازمة في حالة التنازل؟ وما هي القيود على الشركات المتنازل لصالحها؟

نعم، يمكن التنازل عن شحنة فحم تم استيرادها والحصول على خطاب عدم الممانعة لها لصالح شركة أخرى، بشرط أن تكون الشركة المتنازل لها حاصلة على موافقة بيئية لاستخدام الفحم ومازال التصريح ساري والكوتة السنوية لها تسمح باستقبال الشحنة.

ويلزم لذلك تقدم الشركة المستوردة للفحم بطلب للتنازل عن شحنة الفحم مرفق به صورة التنازل للشركة المزمع التنازل لها وقبول التنازل من قبل تلك الشركة وأصل خطاب عدم الممانعة الصادر لتلك الشحنة.

- ما هو الإجراء المتبع حال تقدم الشركة بطلب لتغيير طريقة التفريغ من مخطاف إلى رصيف و العكس؟

1) في حالة التغيير من رصيف إلى مخطاف:

يتمّ تقديم طلب بذلك وإرفاقه بخطاب وارد من هيئة الميناء بمبررات التفريغ على المخطاف، وأصل خطاب عدم الممانعة الذي تمّ الحصول عليه، وفي حالة الموافقة يتمّ تسديد فارق المصروفات الإدارية لصندوق حماية البيئة.

2) في حالة التغيير من مخطاف إلى رصيف:

يتمّ تقديم طلب وإرفاقه بأصل خطاب عدم الممانعة.

- في حال التقدم بتقارير أداء بيئي، ما هي المدة اللازمة لتجديد التصريح، وهل خلال هذه المدة يحق للشركة استقبال شحنات فحم الإجراءات الخاصة بتقديم تقارير الأداء هي 6 أشهر من تاريخ انتهاء العام الثاني للتصريح وتقسم كالتالي:

شهران مهلة للشركة لتقديم تقرير الأداء للعام الثاني، 4 أشهر للجهاز لإنهاء الإجراءات، ويسمح للشركة باستيراد أو تداول أو استخدام الفحم بحد أقصى نصف الكوتة السنوية.