صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل تحول سيدة لملونيرة بعد تلقيها لقاح كورونا

أصبحت امرأة من ميشيغان مليونيرة بعد مشاركتها في مسابقة يانصيب بالولاية، وهي مسابقة مفتوح لجميع السكان الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا.

وفازت كريستين دوفال، من بلومفيلد تاونشيب بولاية ميشيغان، بمليوني دولار (1.5 مليون جنيه إسترليني) في مسابقة Shot to Win، وفقا لصحيفة ذا إندبدنت البريطانية.

وأعلنت لجنة حماية ميتشيغان التابعة للولاية، والتي تم إنشاؤها في يناير لتثقيف الجمهور حول لقاحات كورونا ومكافحة التردد من تلقي اللقاح، أن السيدة دوفال قد فازت بالجائزة الكبرى، كما حصل العديد من الشباب على منح دراسية جامعية.

هدف المسابقة

تم تلقيح السيدة دوفال، التي تعيش في ميتشجان منذ 13 عامًا مع زوجها وأطفالها الثلاثة، في أبريل الماضي، وعند الفوز قالت «إن المال سيساعدنا على تحقيق كل أحلامنا»، حيث تخطط لاستخدام الأموال لدفع تكاليف تعليم أطفالها الجامعي وتجديد منزلها، مضيفة أنها تخطط للتبرع ببعض أرباحها لدعم رعاية الصحة العقلية.

وقالت دوفال: «نحن محظوظون حقًا، ونريد رد الجميل للمحتاجين، كان الوباء قاسياً على الجميع ونعتقد أن الحاجة إلى تقديم الخدمات التي تعزز رعاية الصحة النفسية الإيجابية أصبحت أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، لهذا السبب سنتبرع ببعض جائزتنا الكبرى لتحسين خدمات الصحة العقلية في مجتمعنا»، مضيفة «إنها قضية قريبة جدًا من قلبي».

وتم إنشاء «اليانصيب» لتشجيع المزيد من الناس في ميشيغان على التطعيم ضد كورونا، وتضمنت ما يقرب من 5 ملايين دولار (3.6 مليون جنيه إسترليني) في شكل جوائز نقدية ومنح دراسية، وتم دفعها مقابل استخدام بعض دولارات الإغاثة الفيدرالية للولاية.

كان سكان ميشيغان البالغين الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا مؤهلين للدخول في السحب خلال شهر يوليو، وتم إدخالهم للفوز بجوائز كبرى بقيمة 2 مليون دولار أو مليون دولار.

وأولئك الذين تلقوا جرعة أولى من اللقاح خلال شهر يوليو تم إدخالهم أيضًا للفوز بسحوبات يومية قدرها 50000 دولار، كما تم تشجيع الأطفال الذين تم تلقيحهم في سن 12-17 عامًا على المشاركة، مع تسع فرص للفوز بمنح جامعية مدتها أربع سنوات بقيمة 55.000 دولار لكل منها.

وكان الهدف النهائي لليانصيب هو الوصول إلى هدف الولاية المتمثل في تلقي 70 في المائة من سكان ميتشيغان جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا.