تعليمات جديدة.. الصحة: تصدر خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين للخارج 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير لقاحات كورونا للمسافرين، مؤكّدة توفير لقاحات متنوعة للمسافرين تتضمن «جونوسن أند جونسون- استرازنيكا- اسبوتنك»، معلنة توافر لقاح فايزر خلال أيام، وأيضًا لقاح مودرنا خلال الشهر القادم، وذلك تسهيلًا لمهمة السفر على المواطنين المسافرين لبعض الدول التي فرضت مجموعة من الإجراءات لدخولها من بينها التطعيم بلقاحات معينة، واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين للخارج 2021 من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا وجاءت على النحو التالي:

خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين للخارج 2021

- الدخول على رابط تسجيل موقع لقاح كورونا الرابط من هنا.

- اختيار الفئة المحددة ووفرت وزارة الصحة والسكان خانة للمسافرين جديدة على موقع لقاح كورونا.

- إدخال البيانات المطلوبة بداية من الاسم الرباعي والرقم القومي والهاتف المحمول وتحميل التاريخ المرضي إن وجد.

- إذا سجل المواطن قبل ذلك على موقع تسجيل لقاح كورونا ويريد التحويل إلى قائمة المسافرين، يتمّ عن طريق الدخول إلى موقع التسجيل وعمل متابعة لحالة الطلب وادخال البيانات والضغط على زر تحويل السفر، واختيار المكان المراد التحويل إليه.

- ثم بعد ذلك يحفظ البيانات وستصل اليه رسالة ويقوم بالتطيعم خلال 72 ساعة.

- وفي حال فشل العملية يتوجه إلى مركز تطعيم المسافرين وسيتمّ تحويله بالمركز بشرط ألا يكون حصل على أي جرعة من جرعات اللقاح.

تعليمات جديدة للمسافرين خاصة بالتسجيل على موقع لقاح كورونا

وقالت وزارة الصحة، في منشور رسمي لها، إذا حصل المواطن على جرعة من لقاح إسترازينكا ويريد تقديم موعد الجرعة الثانية نظرًا لسفره، يتوجه إلى مركز التطعيم الذي حصل منه على الجرعة الأولى ويقدم ما يفيد سفره وسيتمّ أخذ الجرعة الثانية.

وتابعت وزارة الصحة، أنَّه في حال أخذ المواطن جرعتين من لقاح كورونا، فإنه لا يأخذ أي جرعة أخرى من أي نوع من اللقاحات الأخرى، مؤكّدة أنَّ اللقاح لا يعطى للأطفال حتى سن الـ18 عامًا وكذلك السيدات الحوامل والمرضعات.