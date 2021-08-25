محمد محمود عبد العزيز يكشف كواليس تقديمه «خاتم» لخطيبته في عيد ميلاده

انتشر فيديو في الساعات الماضية جمع بين الفنان محمد محمود عبدالعزيز وخطيبته «سارة» على السوشيال ميديا، وهو راكع على ركبة واحدة ويقدم «خاتم»، على نغمات أغنية سميرة سعيدة «مون شيري»، وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء بالوسط الفني منهم شقيقه كريم محمود عبدالعزيز، وإيهاب فهمي.

محمد محمود عبدالعزيز يكشف كواليس تقديمه «خاتم» لخطيبته

ونشر محمد الفيديو عبر حسابه الشخصي «فيس بوك» ليوضح الأمر، وعلق عليه قائلاً، «خطيبتي عملتلي مفاجأة عشان عيد ميلادي، وبرغم أننا متفقين من أول يوم إننا مش هانفاجئ بعض بأي حاجة بس هي كانت عايزه تفرحني بأي طريقة وجمعتلي أصحابي وحبايبي اللي بجد عايز أشكرهم جدا واحد واحد وواحدة واحدة».

محمد محمود عبدالعزيز يشكر جميع الحضور

وأضاف، «بجد مش عارف أقولكم ولا أشرحلكم وجودكم فرحني إزاي ووالله ما كنت عايزكم تروحوا».

وتابع، «المهم بقا إن أنا من يومين حسيت إحساس أقرب إلى اليقين أنها بتحضر لحاجة وقررت جوايا إن لو طلع إحساسي صح أنا كمان لازم افاجئها وفي نفس اليوم وده كان ردي على مفاجآتها».

خطوبة محمد محمود عبدالعزيز على فتاة من خارج الوسط الفني

في عام 2019 كان الفنان والمنتج الشاب محمد محمود عبدالعزيز، قد أعلن خطبته على إحدى الفتيات من خارج الوسط الفني وتدعى سارة، من أمام قبر والده الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، ودائما ينشر محمد صورة مع والده ويطلب من جمهوره الدعاء له بالرحمة والمغفرة.