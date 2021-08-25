سحب 19 فدانا من المستثمرين غير الجادين بمدينة وادي النطرون

حملات مُكثفة شنتها محافظة البحيرة، لاسترداد أراضي أملاك الدولة، في الوقت الذي أكد فيه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن الجهات المعنية حريصةعلى تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بكل حزم وسحب الأراضي من غير الجادين منهم.

ملاحقة المعتدين على أراضي الدولة بالبحيرة

وقال محافظ البحيرة في تصريحات صحفية، اليوم، إن الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، تلاحق المعتدين على أراضي الدولة، بالإضافة إلى متابعة الحاصلين على حق انتفاع والمستفيدين من أراضي الدولة، للوقوف على مدى جديتهم في التعامل مع الأراضي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين وغير الجادين، وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدوله والشعب كاملاً.

حملات بمدينة وادي النطرون

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، برئاسة السيد حمزة، صباح اليوم، واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين، حملة موسعة تمكنت خلالها من استرداد قطعتين أرض زراعية بمنطقة العلميين التابعة لقرية كفر داود، وبلغت المساحة الإجمالية 19 فدان و 18 قيراط، بعد أن ثبت عدم جديتهم، واتخذت اللجنة الإجراءات القانونية ووضع لافتة على المساحة المذكورة مدون عليها "أرض مُستردة أملاك دولة".

توجيهات محافظ البحيرة

ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار مثل هذه الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب، ووجه بعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.