أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 26-8-2021 مقابل الجنيه

تختلف أسعار العملات في البنوك الحكومية والخاصة، ويهتم المواطنون بمعرفة أسعار العملات المختلفة مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والريال، لذا تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار العملات في البنوك المختلفة والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، ووفي البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في بنك مصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجّل سعر اليورو اليوم الخميس نحو 18.37 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، كما سجّل في البنك الأهلي، نحو 18.38 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 18.29 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر، نحو 18.34 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي cib اليوم الخميس، نحو 21.35 جنيه للشراء، و21.52 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.45 جنيه للشراء، و21.65 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 21.40 للشراء، و21.62 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس اليوم الخميس، نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.