أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 24-8-2021 مقابل الجنيه

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار العملات المختلفة مثل الدولار واليورو والريال السعودي، حيث تسهم حركة بيع وشراء العملات في رواج الاقتصاد، وذلك بعد أن واصلت أسعار العملات تباينها في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري. وترصد «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار العملات المختلفة وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس الجاري.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجّل -اليوم الثلاثاء 24 أغسطس- سعر اليورو في البنك الأهلي، نحو 18.34 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 18.29 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، و18.26 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجّل في بنك مصر، نحو 18.34 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني وفق تعاملات صباح اليوم الثلاثاء، في بنك قناة السويس، 21.30 جنيه للشراء، و21.57 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 21.43 للشراء، و21.60 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 21.30 جنيه للشراء، و21.58 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، وصل لنحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

ويواصل سعر صرف الدولار استقراره في البنوك، ففي البنك التجاري الدولي سجل نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وأخيرا سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.