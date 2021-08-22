أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 22-8-2021 مقابل الجنيه

واصلت أسعار العملات في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري تباينها، وبالتزامن مع حرص المواطنون على متابعة أسعار العملات المختلفة مثل الدولار واليورو والريال السعودي، ترصد «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار العملات المختلفة وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الأحد الموافق 22 أغسطس الجاري.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

في البداية شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، وصل لنحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

كما واصل سعر صرف الدولار استقرارة في البنوك، ففي البنك التجاري الدولي سجل نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وأخيرا سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وشهد اليوم الأحد، سعر اليورو في البنك الأهلي، نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 18.26 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع، و18.25 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجّل في بنك مصر، نحو 18.24 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وأخيرًا جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني وفق تعاملات صباح اليوم الأحد، في بنك قناة السويس، 21.28 جنيه للشراء، و21.50 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 21.26 للشراء، و21.47 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 21.39 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.