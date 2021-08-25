جيك جيلنهال يتعاقد على بطولة فيلم مأخوذ عن «Oblivion song»

حصلت شركة «New Republic Pictures» على حقوق تحويل الرواية المصورة «Oblivion song» إلى فيلم روائي طويل من بطولة النجم الأمريكي جيك جيلنهال، الذي يشارك في إنتاج الفيلم من خلال شركته «Nine Stories».

قصة فيلم «Oblivion song» بطولة جيك جيلنهال

وصدرت الرواية المصورة «Oblivion song» تأليف روبرت كيركمان ولورينزو دي فيليسي، للمرة الأولى في عام 2018، وهي قصة خيال علمي خارقة للطبيعة تروي قصة رجل يدعى «ناثان كول»، يقوم برحلات يومية لمحاولة إنقاذ مجموعة من البشر ما زالوا يعيشون في «جحيم النسيان المروع»، وهو جزء من ولاية فيلادلفيا تم فقده قبل عقد من الزمن، والذي كان يسكنه 300 ألف فرد من مواطنيها، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وقال الكاتب والمؤلف روبرت كيركمان، في بيان صحفي: «لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا للعثور على مثل هؤلاء الشركاء الرائعين في New Republic وNine Stories وتتمتع الشركتان بسمعة هائلة في رواية القصص المتميزة على أعلى مستوى».

وتابع كيركمان: «ولا يسعنا الانتظار لرؤية جيك يجلب هذه الشخصية إلى الحياة على الشاشة الكبيرة.. نحن محظوظون جدًا لأننا قمنا بتجميع فريق شغوف بهذا الفيلم».

وأضاف المنتجان المخضرمان بريان أوليفر وبرادلي فيشر، اللذان يديران شركة «New Republic Pictures»: «يسعدنا أن نتشارك مع Nine Stories وSkybound للمساعدة في إحياء قصة روبرت ولورينزو الكوميدية، الرواية هي مزيج نادر من الدراما والأصالة، وتقديم قصص متعددة الأجزاء، والتي هي أساسًا كل ما نحبه في العالم».

من هو جاك جيلنهال

جاك جيلنهال ممثل أمريكي يبلغ من العمر 40 عاما، بدأ التمثيل وهو في السادسة من عمره، وقدم مجموعة كبيرة من الأفلام على مدار مسيرته الفنية الممتدة، ومن أشهر أفلامه «Nightcrawler» و«Donnie Darko».

ومن المقرر أن يلعب النجم الأمريكي جاك جيلنهال دور البطولة في عدد من الأفلام القادمة، منها فيلم الحركة والإثارة «Ambulance» للمخرج مايكل باي لصالح شركة «Universal»، بالإضافة إلى فيلم «The Guilty» للمخرج أنطوان فوكوا لصالح شبكة «Netflix».