إيثان هوك يشارك جيك جيلنهال في فيلم "The Guilty"

يجتمع الممثل والكاتب المرشح لـ4 جوائز أوسكار إيثان هوك، مع الممثل جيك جيلنهال في فيلم "The guilty".

يخرج الفيلم أنطوان فوكوا، ويشارك في بطولته بيل بور، بيتر سارسجارد، ديفيد كاستيندا، إيدي باتيرسون وغيرهم.

الفيلم يعتبر إعادة إنتاج للفيلم الدنماركي "The Guilty - Den skyldige" والذي عرض عام 2018، ويكتب النسخة الأمريكية منه السيناريست Nic Pizzolatto.

يؤدي جيك جيلنهال شخصية عامل اتصالات يدعى "جوي بايلر"، ويحاول إنقاذ متصل واقع في خطرٍ شديد، وتدور أحداث الفيلم في صباح واحد، ومن المقرر عرضه عام 2021.

بطل الفيلم إيثان هوك، ولد 6 نوفمبر 1970، في ولاية تكساس بأمريكا، وشارك في كتابة وإخراج أعمال مختلفة، بجانب تمثيله في الكثير من الأفلام.

وترشح "إيثان" خلال مسيرته لـ4 جوائز أوسكار، الأولى عام 2001 عن دوره المساعد في فيلم "Training day"، والثانية في فئة أفضل سيناريو مقتبس عن مشاركته في كتابة فيلم "Before Sunset" عام 2005.

كما ترشح "إيثان" للجائزة ثالث مرة عام 2013 في فئة أفضل سيناريو مقتبس عن مشاركته في كتابة فيلم "Before Midnight"، والترشيح الرابع كان في فئة أفضل ممثل دور مساعد عن مشاكته في فيلم "Boyhood" عام 2014.

وكذلك ترشح إيثان هوك لجائزة جولدن جلوب مرة، عن دوره المساعد في فيلم Boyhood، والذي أخرجه وكتبه ريتشارد لينكلاتر.

ويحضّر إيثان هوك حاليًا، مجموعة من الأفلام الأخرى، بينها:"Zeros and Ones، وThe Northman"، كما انتهى من تصوير فيلم "Tonight at Noon".

أما جيك جيلنهال، ولد 19 ديسمبر 1980، في ولاية كاليفورنيا بأمريكا، شارك كممثل في أكثر من 50 عملًا، وترشح لجائزة أوسكار مرة عام 2005 في فئة أفضل ممثل دور مساعد عن فيلم "Brokeback Mountain".

وترشح جيك جيلنهال لجائزة جولدن جلوب مرتين عن أدواره في فيلمي "Love & Other Drugs" عام 2010، وعام 2015 "Nightcrawler".