وزير البترول يفتتح محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في الإسكندرية

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، محطة تموين السيارات بالوقود بمنطقة المكس بالإسكندرية، بعد تطويرها وإضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى إليها، تلبية لاحتياجات مستخدمى السيارات العاملة بالغاز.

نحو وقود اقتصادي نظيف

أوضح المهندس طارق الملا، عقب الافتتاح أن المحطة تتبع شركتى التعاون للبترول و كارجاس، وتأتي فى إطار برنامج الوزارة، لتحقيق الانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، الذي يتم من خلاله تطوير محطات الوقود الحالية، وإتاحة تقديم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى من خلالها، تنفيذا للمبادرة القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم استخدام الغاز الطبيعى كوقود اقتصادى ونظيف.

وأشار وزير البترول، إلى أن تطوير المحطة التى تقع قبالة ميناء الإسكندرية، يهدف كذلك إلى مواكبة التطوير والتوسع الحالى الذى يشهده الميناء، وتقديم خدمات متميزة تلبى الاحتياجات الناتجة عن التطور المستمر بالميناء.

أضاف الملا، أن التكليفات الرئاسية بزيادة أعداد المحطات المقدمة لخدمات الغاز الطبيعى للسيارات، تهدف إلى تيسير هذه الخدمات على المواطنين وضمان تحقيق أعلى استفادة ممكنة لمستخدمى هذا النوع من الوقود، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ التكليفات الرئاسية من خلال برنامجها، لإقامة محطات جديدة، تقدم خدمات الغاز الطبيعى، أو تطوير محطات الوقود الحالية لتوفر تلك الخدمة للمواطن لتقديم خدمة متكاملة، وبما يمثل حلا عمليا لتحقيق انتشار سريع لمحطات وخدمات التموين بالغاز الطبيعى للسيارات.

1000 محطة غاز طبيعي

وأشار الوزير، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح وتشغيل المزيد من المحطات الجديدة، استكمالا للبرنامج الحالى للوزارة للوصول بعدد المحطات المقدمة للخدمة إلى 1000 محطة علي مستوى الجمهورية، مشيدا بجهود شركات قطاع البترول القائمة على تنفيذ تلك المنظومة بسرعة وكفاءة.

وقام الوزير بجولة داخل المحطة، لمتابعة سير العمل فى تقديم الخدمات للجمهور، شدد خلالها على الاستمرار في التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والأمن الصناعي بأعلى درجات الالتزام، ووفقا للمعايير المعتمدة، ثم استمع إلى شرح من المهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس، في حضور المهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية وقيادات شركتي كارجاس والتعاون للبترول.

تموين 850 سيارة يوميا

وأوضح حسانين، أنه تم تشغيل المحطة في إطار خطة الانتشار السريع للخدمة من خلال إضافتها بمحطة شركة التعاون للبترول في إطار شراكة قائمة لزيادة اعداد المحطات، موضحا أن المحطة مؤهلة لتموين 850 سيارة يوميا بالغاز الطبيعى، بواسطة نقطتى شحن وتموين وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 12 ألف متر مكعب غاز يوميا.

وأضاف أن كارجاس تعمل على مضاعفة عدد محطاتها بالإسكندرية، حيث تستهدف تشغيل 11 محطة جديدة لخدمة مناطق المحافظة، تم تشغيل 4 محطات منها بالفعل، وجارى الإعداد لتشغيل 7 محطات أخرى قبل نهاية العام الحالي.

وشرح المهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول، أن المحطة تم تطويرها بالكامل وتجديدها، وتتكون من 6 خزانات بسعة 17500 لتر من الوقود السائل، وتتيح تقديم خدمة تموين السيارات بالبنزين 80 و92 والسولار، إضافة إلى الغاز الطبيعى، الذى تم إدخاله كخدمة جديدة إلى المحطة من خلال شركة كارجاس، كما تقدم خدمة الزيوت التي تحمل العلامة التجارية لشركة التعاون للبترول.