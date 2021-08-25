يتيح فرص عمل.. برنامج تكنولوجيا التعليم الرقمي بجامعة المنيا

أعلنت جامعة المنيا، عن اعتماد وفتح برنامج تكنولوجيا التعليم الرقمي بكلية التربية النوعية، بنظام التعليم المدمج، والذي يمنح الطالب بكالوريوس مهني معتمد من وزارة التعليم العالي وجامعة المنيا، ويتيح له العديد من فرص العمل بعد التخرج.

ويشمل البرنامج تخصصات تكنولوجيا التعليم الرقمي بكلية التربية النوعية بنظام التعليم المدمج بجامعة المنيا: «الرسومات الكرتونية، البيئات الإفتراضية، التصوير الرقمي، تكنولوجيا الطباعة، التسويق الإلكتروني، صيانة الكمبيوتر، الصوت الرقمي، تصميم المواقع، شبكات الإنترنت، الحوسبة السحابية، وريادة الأعمال».

طرق الالتحاق ببرنامج تكنولوجيا التعليم الرقمي

وقال مسؤول بالجامعة، إنه علي الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرنامج تكنولوجيا التعليم الرقمي، التوجه إلي مركز التعليم المدمج بجامعة المنيا لمعرفة كافة الشروط والتفاصيل وشروط التقديم.

ويضم مركز التعليم المدمج بجامعة المنيا برامج أخري ومنها:

1-الليسانس المهني في العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث بنظام التعليم المدمج بكلية دار العلوم.

2-البكالوريوس المهني في الحضانة ورياض الأطفال بنظام التعليم المدمج بكلية التربية للطفولة المبكرة.

3- البكالوريوس المهني في التجارة "المحاسبة" بنظام التعليم المدمج بالشراكة مع جامعة عين شمس.

4- البكالوريوس المهني في الزراعة بنظام التعليم المدمج بالشراكة مع جامعة عين شمس.

5- كما يمنح مركز التعليم المدمج بجامعة المنيا شهادات تخرج في تخصصات الدبلومة المهنية لذوي الاحتياجات الخاصة، هدفها إعداد معلمين ومعلمات متخصصين في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضم تخصصات: التوحد، الإعاقة البصرية، صعوبات التعلم، الموهبة والابتكار، التخاطب، اضطرابات التواصل.

الأوراق المطلوبة للالتحاق ببرامج التعليم المدمج

والأوراق المطلوبة للالتحاق ببرامج التعليم المدمج بجامعة المنيا تشمل: أصل المؤهل أو مستخرج رسمي منه، أصل شهادة الميلاد مميكنة، أصل الموقف من التجنيد للذكور، صورة الرقم القومي، 6 صور شخصية.