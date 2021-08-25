وزراء ومسؤولون يلتقون 200 شاب وفتاة.. ماذا يحدث في دير الأنبا بيشوي؟

شهد مركز لوجوس في المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون، التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على مدار الأيام الماضية، زيارة عدد من المسؤولين والشخصيات العامة، في إطار ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة في مصر، الذي يعقد تحت رعاية وبحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

افتتاح ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة في مصر

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، أنه بعد افتتاح البابا تواضروس، وبحضور 12 من مطارنة وأساقفة الكنيسة، إلى جانب عدد من الكهنة والرهبان، من بينهم وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، مساء الأحد الماضي، للملتقى، انطلقت فعالياته في اليوم التالي بقداس صلاة ترأسه البابا تواضروس والشباب المشاركين في الملتقى والبالغ عددهم 200 من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات الكنيسة من كل أنحاء القطر المصري.

وخلال الملتقى الذي يحمل عنوان "التمتع بالجذور"، أكد البابا أن الشباب هم أغلى ما تملك مصر والكنيسة، وأن أهداف الملتقى أن يتعلم المشارك كيف يكون سفيرًا للفرح في أسرته وكنيسته ووطنه.

المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب

واستضاف الملتقى، صباح الاثنين الماضي، الدكتورة رشا عياد راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، التي التقت الشباب والشابات المشاركين في الملتقى، حيث حدثتهم عن الأكاديمية وأنشطتها في تأهيل الشباب المصريين للمناصب القيادية، وهو ما بدأ بالفعل من خلال تعيين عددا من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة (الذي يندرج ضمن برامج الأكاديمية الوطنية حاليًا) نوابًا في مجلسي النواب والشيوخ ونوابًا لمحافظين، وكذلك في عدد من المناصب القيادية بالدولة.

نائب محافظ الإسكندرية تلتقي شباب ملتقى لوجوس

كما تضمن برنامج الملتقى، مساء الاثنين، لقاءً للدكتورة چاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، مع الشباب والشابات المشاركين في الملتقى، حيث نقلت لهم خبراتها في العمل المجتمعي ضمن عدة نماذج ناجحة يستضيفها برنامج الملتقى، بهدف نقل الخبرة وتجارب النجاح إلى الشباب.

البابا يستقبل وزير الشباب

كذلك استقبل البابا تواضروس الثاني، أمس الثلاثاء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قبل أن يلتقي الوزير مع شباب الملتقى وحدثهم عن جهود وزارة الشباب والرياضة في مجال تنمية روح الانتماء لدي النشء والشباب، وأكد أن الشباب المصري هم عماد المجتمع والدولة المصرية، وأن هناك العديد من الخطط والرؤي الحالية والمستقبلية التي تم وضعها من قبل الدولة المصرية، وبتوجيه خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانًا من الرئيس بأهمية الشباب واستغلال طاقاته التي تعتبر هي المحرك الرئيسي للوطن.

ورش فنية ولقاء مع مخرج "الاختيار"

كما تضمن الملتقى في أيامه الأولى الذي تستمر فعالياته لمدة 8 أيام، لقاء مع المخرج الشاب بيتر ميمي، كما أقيمت ورش فنية تدرب خلالها الشباب على بعض المهارات اليدوية مثل كيفية رسم الصليب القبطي ومدلولاته، وأساليب مبتكرة لشرح الموضوعات اللاهوتية والعقيدية.

وعقدت أيضًا أولى جلسات الشباب لطرح رؤاهم، بخصوص بعض الموضوعات الكنسية، حيث سيتم بلورتها وتقديمها إلى البابا لعرضها على السيمينار المقبل للمجمع المقدس.