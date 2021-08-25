بيتر ميمي يزور دير الأنبا بيشوي.. متحدث الكنيسة يكشف السبب

ظهر مخرج مسلسل الاختيار بيتر ميمي، مساء أمس الثلاثاء، داخل دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتساءل الكثيرون عن سر الزيارة، وهل له علاقة بالتحضير للجزء الثالث لمسلسل الاختيار؟، الذي يتناول بطولات رجال الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، والذي عرض الجزئين الأول والثاني منه خلال رمضان 2020، ورمضان 2021، فيما من المقرر أن يعرض الجزء الثالث في رمضان 2022.

200 شاب يلتقون مع مخرج "الاختيار"

القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أكد في بيان رسمي أن زيارة المخرج بيتر ميمي تأتي في إطار برنامج ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث عقد المخرج الشاب لقاء مع الشباب والشابات المشاركين في الملتقى، بمركز لوجوس في المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون خلال يومه الثاني.

ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات من المقرر أن تعقد لرموز ناجحة في المجتمع مع شباب وشابات ملتقى لوجوس، لنقل خبراتهم وتجاربهم الناجحة إلى الشباب.

ورش فنية للشباب

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه أقيمت في اليوم الثاني للملتقى ورش فنية تدرب خلالها الشباب على بعض المهارات اليدوية مثل كيفية رسم الصليب القبطي ومدلولاته، وأساليب مبتكرة لشرح الموضوعات اللاهوتية والعقيدية.

وعقدت أيضًا أولى جلسات الشباب لطرح رؤيتهم بخصوص بعض الموضوعات الكنسية، حيث سيتم بلورتها وتقديمها إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لعرضها على السيمينار المقبل للمجمع المقدس وهو أعلى هيئة كنسية.

ويأتي ملتقى لوجوس الأول، الذي يشارك فيه 200 من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري، بعنوان "التمتع بالجذور" من خلال الكنيسة والوطن، ويهدف إلى جعل هؤلاء الشباب سفراء للفرح، كما أوضح البابا تواضروس الثاني خلال كلمته في حفل الافتتاح مساء الأحد الماضي.