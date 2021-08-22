بث مباشر.. افتتاح ملتقى لوجوس الأول للشباب بحضور البابا تواضروس

بدأت، منذ قليل، فعاليات حفل افتتاح ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية وحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والذي يحمل عنوان «التمتع بالجذور 2021».

ملتقى لوجوس للشباب

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إن ملتقى لوجوس الأول للشباب القبطي، يقام في مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وسط حضور 200 شاب وفتاة من مختلف إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر، وتستمر فعالياته لمدة 8 أيام.

وشهدت فعاليات حفل افتتاح ملتقى لوجوس الأول للشباب القبطي، حضور كبير من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى جانب البابا تواضروس الثاني.

افتتاح ملتقى لوجوس الأول للشباب القبطي

ويتزامن افتتاح ملتقى لوجوس الأول للشباب القبطي، مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد العذراء 2021، حيث انهى الأقباط الأرثوذكس أمس السبت صوم العذراء الذي استمر لمدة 15 يوما ويعد من أصوام الدرجة الثانية لدى الأقباط، وأقيمت صباح اليوم في الكنائس والأديرة، صلوات قداسات عيد العذراء 2021 أو ما يعرف بعيد صعود العذراء مريم، والذي يتم الاحتفال به سنويا في يوم 16 مسرى طبقا للتقويم القبطي، وذلك حسبما ورد في كتاب السنكسار الكنسي، الذي يقرأ في صلوات الأقباط داخل الكنائس.

وعمدت كافة المنصات الرقمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشبكة الأنترنت، على بث فعاليات حفل افتتاح ملتقى لوجوس الأول للشباب القبطي، الذي بدأ بفقرة ترانيم شارك فيها البابا مع فريق الكورال والحضور، وتم ابراز شعار الملتقى الذي يتكون من لون علم مصر ويتوسطه شعار لوجوس.

وقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال الساعات الماضية للترويج للملتقى، عبر مقطع دعائي شارك فيه البابا تواضروس الثاني.