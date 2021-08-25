رسوم التصوير السينمائي بشوارع القاهرة.. تصل لـ100 ألف جنيه

أصدرت محافظة القاهرة بيانًا بشأن رسوم التصوير السينمائي بشوارع العاصمة على مختلف أحيائها، والتي تشمل تصوير أي إعلانات أو مشاهد سينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات أحياء المحافظة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» رسوم التصوير السينمائي بشوارع القاهرة وفقًا للبيان الصادر عن المحافظة، وذلك على النحو التالي:

رسوم التصوير السينمائي بشوارع القاهرة

ونصّ البيان على أنّه في إطار حرص المحافظة على تحصيل مستحقاتها من تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة، فقد تم صدور اللائحة الخاصة بتحصيل المبالغ المقررة بعد اعتمادها.

وأعلنت المحافظة الرسوم بعد اعتمادها من المحافظ، ليتم العمل بها على النحو التالي:

- تحصيل رسوم بواقع 15 ألف جنيه في الساعة مقابل التصوير.

- تحصيل رسوم بواقع 100 ألف جنيه لليوم الكامل مقابل التصوير.

وأشارت المحافظة في البيان الصادر عنها إلى أنّه يتم استخراج تصديق التصوير، وتحصيل المبالغ بمحافظة القاهرة، من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة.

وانتقد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، قرار المحافظة، مؤكدا أنّه من غير المعقول أن يدعم الرئيس السيسي الفن والفنانين، ثم يأتي قرار فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية بشوارع القاهرة.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي» من تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أنّ قرار المحافظة بفرض رسوم 100 ألف جنيه عن التصوير في اليوم بشوارع القاهرة يعد ضربا لصناعة الفن والسينما والإعلانات والدراما، قائلًا: «لا طبعا مش هيحصل.. لن يحدث، القرار ضرب للصناعة الفنية.. والوسط مقلوب والدنيا مقلوبة».