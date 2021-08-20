رئيس «محلية» النواب: رسوم النظافة ستكون وفقا لاستهلاك الكهرباء

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تحريكا في أسعار رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، خلال المرحلة المقبلة، وذلك بموجب قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذي تم إقراره نهاية الفصل التشريعي الأول.

طريقة حساب رسوم النظافة الجديدة

وقال النائب أحمد السجيني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن رسوم النظافة سيتم احتسابها وفقا لاستهلاك الكهرباء لكل وحدة سكنية أو محل تجاري، لتتراوح ما بين جنيهين إلى أربعين جنيها شهريا، بالنسبة للوحدات السكنية، وذلك لضمان تقديم خدمة مميزة.

قانون تنظيم إدارة المخلفات

وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن هناك عدة مراحل سيتم خلالها تجميع القمامة وفرزها للاستفادة منها بأكثر من طريقة، لاسيما أن قانون تنظيم وإدارة المخلفات شمل جميع أنواع المخلفات، سواء القمامة المنزلية أو البلدية أو الزراعية أو الصناعية أو الطبية أو النفايات الخطرة، مبينا أن تطبيق الرسوم الجديدة للنظافة مرتبط بالانتهاء من تسكين الشركات التي ستنقل القمامة، وسيتم ذلك وفقا لنظام المزايدات.

وقال: «هدفنا بيئة نظيفة وشوارع خالية من القمامة، وهذا لن يتحقق أبدا طالما أن أغنى واحد في مصر بيدفع 8 جنيهات مقابل نظافة بلده».

رسوم النظافة الجديدة للوحدات السكنية

ووفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، المنشور في الجريدة الرسمية، تُحتسب الشرائح على النحو التالي:

1- من جنيهين إلى 40 جنيها شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.

2- من 30 جنيها إلى 100 جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات الخدمية، ومقار أنشطة المهن والأعمال الحرة.

3- بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.

4- بما لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمولات والمراكز التجارية، والفنادق والمنشأت الرياضية، وما يماثلها منشآتمات أو أنشطة.

5- تعفى دور العبادة «المسجد والكنيسة والأديرة» من رسوم النظافة.

6- يتحمل أصحاب المشروعات متناهية الصغر نصف الرسوم المقررة بموجب هذا القانون.

3 قطاعات مسؤولة عن جمع القمامة

يشار إلى أن تجميع المخلفات يتم حاليا في مصر وفقا لـ3 قطاعات فقط، وهي هيئة النظافة بالقاهرة، وهيئة نظافة الجيزة، إحدى الشركات التابعة للمقاولين العرب، فيما تقوم الوحدات المحلية بتجميعها في المحافظات.