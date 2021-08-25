الداخلية توجه قافلة مساعدات لقرى بأسوان ضمن «كلنا واحد.. معك في قريتك»

نظمت وزارة الداخلية، قافلة خدمية وإنسانية بمشاركة قطاعات الوزارة المعنية، لتقديم الرعاية للمواطنين، استهدفت قرى «خور أبوصبيرة، الملائطة أبوالريش، الكرامة، والحكمة» بنطاق محافظة أسوان، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الساعية إلى تطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمرارا لتفعيل مبادرة «كلنا واحد.. معك في قريتك».

توزيع مواد غذائية متنوعة مجانا على المواطنين

ووزّعت القوافل بحسب بيان عن وزارة الداخلية، عدد من المساعدات العينية «مواد غذائية متنوعة» مجانا على المواطنين، وجرى توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.