ضمن مبادرة «حياة كريمة».. لقاءات جماهيرية لـ«مشروعك» بأبو زنيمة

أكد محمد عبد الرحمن، مدير عام برنامج «مشروعك»، في جنوب سيناء، أن انطلاق البرنامج، قبل نحو 6 سنوات، جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشجيع الشباب على إقامة مشروعات خاصة، وعدم انتظار الوظيفة في القطاع العام أو الخاص، موضحاً أن برنامج «مشروعك»، الذي تم إطلاقه في عام 2015، أثبت نجاحاً كبيراً خلال تلك الفترة، حيث جنى ثمار هذا المشروع أكثر من 2000 شاب بمحافظة جنوب سيناء، من خلال توفير فرص عمل لهم في مشروعات صغيرة خاصة بهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري، الذي عقد بمقر مجلس مدينة أبو زنيمة، اليوم الاثنين، بحضور محمد عبد الرحمن، مدير عام «مشروعك»، بحضور مجدي الديب، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وجبريل فتيح، مفوض المحافظ، ومسئول برنامج «حياة كريمة» بالمحافظة، وهانم زهران، نائب مدير عام «مشروعك».

600 مشروع للشباب بجنوب سيناء في 6 سنوات

وقال مدير عام «مشروعك» إن البرنامج يقدم فرص عمل للشباب، من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أن البرنامج يقوم بمساعدة الشاب في دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، وإنهاء إجراءات البنك.

وكشف «عبد الرحمن» عن أن عدد المشروعات التي جري تمويلها من خلال البرنامج، بلغ 600 مشروع، وإجمالي ما تم صرفة بمحافظة جنوب سيناء، منذ عام 2015 حتى الآن، بلغ نحو 136 مليون جنيه، حيث وفرت هذه المشروعات حوالي 2000 فرصة عمل مباشرة للشباب، بالإضافة إلى 1500 فرصة عمل غير مباشرة.

وأضاف أنه جرى عقد نحو 419 ندوة ولقاء تثقيفي وتوعوي للشباب والمواطنين بكافة مدن المحافظة، لتوعية والاستفادة من برنامج «مشروعك»، الذي يُعد برنامجاً قومياً للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، ويهدف إلي تذليل الصعوبات والعقبات أمام الشباب، لتنفيذ مشروعات جديدة، وتحفيزهم على إقامة مشروعات ذات جدوى لهم، وتعينهم على تحسين أحوالهم المعيشية، وخلق مستثمر صغير في المستقبل.

مبادرة «حياة كريمة» تشجع الشباب على إقامة مشروعات

الدكتور جبريل فتيح، أمين مبادرة «حياة كريمة» بجنوب سيناء، قال إن من أهداف المبادرة هو خلق فرص عمل للشباب، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحث الشباب على إقامة مشروعات خاصة لهم، بعيداً عن الوظائف، لأن الجهاز الإداري للدولة لن يستوعب اعداد الخريجين، وناشد أمين الشباب بحزب «مستقبل وطن»، الشباب من الجنسين، على ضرورة المشاركة في مثل هذه اللقاءات، والبدء في إقامة مشروعات خاصة بهم.