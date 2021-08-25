التعليم العالي: مستعدون لدعم سيراليون والتعاون في المجالات البحثية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، الدكتور ديفيد فرانسيس، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون، والسفير موري فوفانا، سفير سيراليون بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور أشرف العزازي، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وذلك بمقر الوزارة.

وزير التعليم العالي يشيد بالعلاقات التاريخية بين مصر وسيراليون

وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع جميع الدول الأفريقية الصديقة، وتقديم أوجه الدعم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وسيراليون فى كل المجالات، وبخاصة العلمية والتعليمية والثقافية.

وأشار "عبدالغفار" إلى استعداد مصر لتقديم سبل الدعم للمؤسسات التعليمية بسيراليون، والتعاون في مجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك، ومنها: المياه، والطاقة، والزراعة، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام طلاب سيراليون الدارسين بالجامعات المصرية، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، مشيرًا إلى مبادرة «ادرس في مصر»، التي تسمح بتقديم فرص تعليمية بشكل أكبر للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات العلمية والتعليمية بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات تعاون ثنائية بين الجامعات المصرية ونظيرتها السيراليونية، وزيادة المنح الدراسية المقدمة لطلاب سيراليون في مختلف التخصصات العلمية الحديثة، خاصة ريادة الأعمال، والتعليم الفني، إضافة إلى دعم جامعات سيراليون بأساتذة وخبراء مصريين في مجالات التعدين، والزراعة، والهندسة، والسياحة، والفندقة، والتكنولوجيا، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتعاون في نشر ثقافة التعلم لدى شباب سيراليون، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل العالمية.

وتناول اللقاء مناقشة مسودة مشروع البرنامج التنفيذي المقترح لتعزيز أوجه التعاون العلمي والتعليمي بين مصر وسيراليون، من خلال عقد اتفاقيات توأمة، وتبادل الأساتذة والطلاب، والاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات العلمية، وتبادل المناهج الدراسية، والمطبوعات والدوريات والرسائل العلمية، والمؤلفات المترجمة؛ وذلك حرصًا على تحقيق التكامل التعليمي والعلمي بين البلدين الشقيقين.

لجنة مشتركة لإعداد خطط استراتيجية تخدم مصالح مصر وسيراليون علميا وبحثيا

واتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ بنود البرنامج في أقرب وقت ممكن، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لإعداد الخطط الاستراتيجية التي تخدم مصالح البلدين في إطار التعاون العلمي والبحثي.

من جانبه، وجّه عبدالغفار، بتشكيل لجنة لدراسة احتياجات الجانب السيراليوني على أرض الواقع، بما يخدم خطط التنمية المستدامة في البلد الشقيق، داعيًا الجانب السيرالوني إلى زيارة عدد من الجامعات المصرية للتعرف على البرامج والمجالات العلمية التي يمكن الاستفادة منها في التعاون بين الجانبين.

من جانبه، أعرب الدكتور ديفيد فرانسيس، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون، عن تقدير بلاده لمصر رئيسًا، وحكومةً وشعبًا، مؤكدًا العلاقات المتميزة التي تربط البلدين في مختلف المجالات، مشيدًا بدور مصر الرائد في دعم أشقائها الأفارقة، خاصة في المجالات التعليمية والعلمية، معربًا عن أمله في زيادة التعاون مع مصر في مختلف المجالات، وتقديم المزيد من المنح لطلاب سيراليون للدراسة في الجامعات المصرية.