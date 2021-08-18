خالد عبدالغفار: الرئيس وجه بمنح دراسية للمتفوقين بجامعات أهلية وحكومية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك 200 منحة دراسية مجانية للطلاب المتفوقين للدراسة في الجامعات الجديدة الأهلية والحكومية، إذ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بتقديم منح دراسية مجانية للجامعات الأهلية وأيضًا الحكومية، مؤكدًا أن النظام الجديد للثانوية يُمكن من وجود تقييم حقيقي للطلاب، مؤكدًا أن المرحلة الأولى للتنسيق اختلفت كثيرًا عما كانت عليه العام الماضي، ويشبه تقريبا ما كان عليه قبل نحو 20 عامًا، فالحد الأدنى لشعبة علمي علوم 88.4%، وعلمي رياضة 80%، وأدبي 65.7%.

من المتوقع انخفاض القبول بالكليات بنسب تصل إلى 7 إلى 10%

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن العالم يتجه صوب علوم البيانات، ومصر بها كليات ذكاء اصطناعي ونانو تكنولوجي، مؤكدًا أن مصر الآن أصبح بها نظام الامتحانات الذي يقيم الطالب على كل المستويات، فالامتحانات تعتمد على الفهم والإدراك، مؤكدًا أنه من المتوقع انخفاض القبول بالكليات بنسب تصل إلى 7 إلى 10% مقارنة عن العام الماضي.

الطالب الذي يحصل على 50% له مكان في الجامعات والمعاهد

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الطلاب الذين كانوا يحصلون على مجاميع مرتفعة في الثانوية العامة خلال الأعوام الماضية، غالبا ما كانوا لا يوفقون في الجامعة، كما أن الطالب الذي يحصل على 50% له مكان في الجامعات والمعاهد، لافتًا إلى أن هناك نحو 75 رغبة أمام كل طالب يمليها في التنسيق، كما أن تنسيق المرحلة الأولى يبدأ يوم السبت المقبل، على أن تنتهي يوم الأربعاء المقبل.

الوزير يكشف موعد ظهور نتائج المرحلة الأولى للثانوية العامة

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن نتيجة المرحلة الأولى ستظهر يوم 28 أغسطس، محذرًا من السماح لأي أحد بالاطلاع على الرقم السري الخاص بالتنسيق، لأنه يمكن التلاعب في الرغبات وتغييرها من خلال الرقم السري طوال فترة التنسيق من السبت وحتى الأربعاء المقبلين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن نظام التعليم في الثانوية العامة يعد نقلة نوعية، وتغيير نظام الثانوية العامة، يؤثر إيجابيًا على التعليم الجامعي.