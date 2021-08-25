إحباط محاولة لتهريب 7 قطع أثرية من العصر العثماني إلى داخل البلاد

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، ضمن جهود مكافحة تهريب القطع الأثرية، أنّ صاحب شركة برمجيات كمبيوتر يحمل جنسية إحدى الدول، كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، استورد رسالة قادمة من إحدى الدول مشمولها عبارة عن (أمتعة شخصية) داخل إحدى الحاويات، وتبيّن أنّها تحوي قطعا أثرية محظور تداولها.

ضبط 5 أبواب كبيرة الحجم 2 قطعة أثاث وجميعها ترجع للعصر العثماني وتخضع لقانون حماية الآثار

وبتقنين الإجراءات بحسب بيان وزارة الداخلية، جرى تشكيل لجنة أمنية جمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط (5 أبواب كبيرة الحجم، 2 قطعة أثاث وجميعها ترجع للعصر العثماني وتخضع لقانون حماية الآثار)، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.