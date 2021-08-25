«الداخلية»: تنفيذ 181 حكما قضائيا وضبط 1784 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بـ وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:-

فى مجال الأمن العام: ضبط 34 قضية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1784 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 181 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية واحدة.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ كافة.