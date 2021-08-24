«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو «ابني حلقلي شعري وطردني من البيت»

كشّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية، تحت عنوان «ابني حلقلي شعري وطردني من البيت» متضمنا تضرر سيدة من ابنها، حيث قصّ شعرها واعتدى عليها بالضرب وطردها من منزلها.

السيدة أقرت بتضررها من ابنها

وبإجراء التحريات، تبيّن أنّ السيدة التي تظهر بمقطع الفيديو، ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة الحسينية في الشرقية، وبسؤالها قررت بتضررها من ابنها، عامل ومقيم بذات الناحية، باعتدائه عليها على النحو السالف الإشارة إليه، وإجبار شقيقته على التوقيع على إيصال أمانة لتهديدها بعدم طلب الطلاق من زوجها على خلفية وجود خلافات زوجية بينهما.

المتهم أنكر ما وجّه إليه واتهم خاله بتحريض والدته عليه

وبتقنين الإجراءات، ضبطت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، المتهم، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه، وأنّ والدته تم قص شعرها بمعرفة «مصفف شعر»، وعلّل ادعاء والدته بذلك لرغبتها بتطليق شقيقته والإقامة بالمنزل سكنهم، وأنّ شقيق والدته «نقاش» ومقيم بذات الناحية، حرّض والدته للتشهير به.

وباستدعاء خال المتهم وسؤاله، أيّد ما جاء في الفيديو وأقوال شقيقته ونفى أنّه حرضها ضد ابنها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.