فيتش تتوقع استقرار الجنيه المصري عند 15.50 لـ15.80 جنيه بـ2021 (جراف)

أصدر مجلس الوزراء المصري، إنفوجرافيك بشأن توقعات «فيتش سولوشنز»، الصادرة في أغسطس الحالي، الخاصة بأداء الجنيه المصري، حيث أشارت إلى استمرار تداول الجنيه المصري ضمن نطاق ضيق على الأجل القصير، متوقعة بأن تتراوح قيمة تداول الجنيه المصري بين (15.50-15.80) جنيه على المدى القصير خلال 2021.

وأشادت «فيتش» بحسب بيان عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بنجاح البنك المركزي المصري في تكوين احتياطيات من العملات الأجنبية، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، بما يعكس فعالية التدخلات الاستباقية للبنك.

وبلغ حجم احتياطي مصر من العملات الأجنبية في يوليو 2021 نحو 40.6 مليار دولار بصفة مبدئية، بتعافيها بعدما سجلت 36 مليار دولار في مايو 2020.

كما توقعت فيتش أن تسهم تحويلات العاملين بالخارج، والانتعاش التدريجي في السياحة، وقروض صندوق النقد الدولي، في توفير الدعم اللازم للجنيه المصري، حيث شهدت تدفقات تحويلات العاملين بالخارج زيادة مستمرة بنسبة 10% طوال فترة تفشي كورونا في 2021/2020.