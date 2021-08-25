فريدة الشوباشي تعلن تلقيها الجرعة الأولى من لقاح كورونا «أسترازينيكا»

أعلنت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، تلقيها الجرعة الأولى من لقاح كورونا «أسترازينيكا»، وأنها تعاني بعض الأعراض التالية لتلقي اللقاحات، ومن المقرر أن تتلقى الجرعة الثانية بعد ثلاثة أشهر.

وأضافت «الشوباشي» في تصريحات لـ«الوطن»، تلقيت الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، وأعاني بعض الأعراض الجانبية المتمثلة في تكسير في الجسم، دون ارتفاع في درجات الحرارة، ومن المقرر أن أتلقى الجرعة الثانية بعد ثلاثة أشهر.

وكانت فريدة الشوباشي أعلنت في مارس الماضي، تعافيها من فيروس كوورنا المستجد، وخضوعها للعزل المنزلي، وتلقيها بروتوكول العلاج المعتمد من قبل وزارة الصحة.

كما علقت آنذاك على شماتة الإخوان في مرضها قائلة عبر موقع «تويتر»: «لما بشوف ردود فعل وشماتة إخوان الشر بسألهم: فيه حد عندكم لم يمت؟».

من هي فريدة الشوباشي؟

يشار إلى أن فريدة الشوباشي إعلامية وكاتبة صحفية من مواليد حلوان في محافظة القاهرة، في 1938، درست في كلية الحقوق، وتزوجت زميلها علي الشوباشي، وفي أوائل السبعينيات، غادر الزوجان مصر إلى فرنسا حيث عمل زوجها علي الشوباشي في الإذاعة الفرنسية.

لها العديد من الكتابات والمقالات في عدد من الصحف، كما صدر لها عدة مؤلفات منها «عبارة غزل» و«الخاتم والخاتم» هي مجموعة قصصية، وكتاب «كاتم صوت» الذي تتناول فيه تجربة عملها في إذاعة مونت كارلو بباريس، كما قدّمت برنامج «مطلوب للتعقيب» على قناة النيل للأخبار، وهو سياسي اجتماعي.

فريدة الشوباشي أول سيدة تترأس البرلمان المصري

وفي يناير 2021، صدر القرار الجمهوري بتعيين فريدة الشوباشي عضوا في مجلس النواب، إذ أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي قائمة التعيينات في البرلمان، وجرى نشرها في الجريدة الرسمية، وفي 12 يناير 2021، ترأّست الجلسة الإجرائية لمجلس النواب المصري، لتصبح أول سيدة في تاريخ الحياة النيابية تترأس البرلمان المصري.