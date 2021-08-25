سيارات بأسعار مخفضة للمهندسين لنهاية أكتوبر.. تعرف على الشروط والأسعار

قررت نقابة المهندسين، مجددا، مد فترة إقامة معرض سيارات نقابة المهندسين 2021، بالتعاون مع بنك البركة وشركة المهندس للتأمين، حتى 31 أكتوبر المقبل، وسبق وأعلنت النقابة، إقامة المعرض خلال الفترة من 20 مارس إلى 30 أبريل الماضي، لكنها قررت مدّ فترة معرض نقابة المهندسين للسيارات إلى 30 أغسطس 2021، قبل أن تعلن مد المعرض للمرة الثانية، وذلك «نظرًا للإقبال الكبير على معرض نقابة المهندسين للسيارات، وبناء على طلب المهندسين»، بحسب بيان صادر عن النقابة.

معرض سيارات نقابة المهندسين 2021

وأشارت النقابة إلى مميزات معرض سيارات نقابة المهندسين 2021، وتشمل ما يلي:

1- أقل معدل فائدة يبدأ من 6.3% سنويًا.

2- 750 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل.

3- أقل مصروفات إدارية.

4- أقل دفعة مقدمة 15% من قيمة السيارات.

5- ألا يقل الدخل عن 3 آلاف جنيه.

6- ألا تزيد سن العضو على 60 عامًا.

وحددت النقابة، 10 شروط للاستفادة من معرض السيارات من بينها 3 أنظمة للتقسيط على 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، ويمكن الإطلاع عليها من هنــا.

وأوضحت النقابة أنَّه يجري طلب ملف معرض سيارات نقابة المهندسين بمبنى النقابة العامة، بقيمة 300 جنيه للملف، شاملة مصاريف الاستعلام.

لجنة التوظيف

من ناحية أخرى، عقدت لجنة التوظيف في نقابة المهندسين محاضرة مجانية لحديثى التخرج عبر تطبيق «زووم» حملت عنوان «جدارات تأهيل المهندسين حديثي التخرج لسوق العمل»، التي حاضر فيها المهندس الاستشاري محمد سليم، مدرب معتمد اعداد قادة ورئيس لجنة التدريب والتوظيف بنقابة المهندسين.

وناقشت المحاضرة، بحسب ما أعلنته النقابة في بيان عنها، معوقات سوق العمل وكيفية حلها، ومواجهتها، وسبل تأهيل المهندسين حديثي التخرج، مع إلقاء نماذج من المعوقات المتواجدة في الواقع، وكيفية التغلب على تحدياتها وتأهيل الشباب التأهيل المناسب لمواكبة سوق العمل.

وشارك في المحاضرة الدكتور محمد اليماني، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، والمهندسة ياسمين الموجي، مقرر اللجنة، والمهندس محمد ثروت، مقرر مساعد اللجنة، والمهندس محمد كامل منسق الندوة.