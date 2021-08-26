مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26-8-2021 في محافظات مصر

يحرص الكثير من المسلمين على متابعة مواقيت الصلاة، فهي من الأمور المهمة التي يحرص المسلمون حول العالم عليها بشكل يومي، وذلك لمعرفة مواعيد الفروض الخمسة في مختلف المحافظات، وفي هذا الصدد، واستمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض مواعيد الصلاة اليوم الخميس 26 أغسطس الحالي، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وشهدت مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتًا بسيطًا على هذا النحو:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:57

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:32

أذان المغرب 06:25

أذان العشاء: 07:45

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 04:00

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب: 06:31

أذان العشاء: 07:53

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:57

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 03:34

أذان المغرب 06:26

أذان العشاء: 07:48

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:04

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:22

أذان العشاء: 07:40

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:55

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب: 06:24

أذان العشاء: 07:45

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما شهدت مواقيت الصلاة في الدول العربية حالة من التفاوت، وجاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:36

أذان الظهر: 12:21

أذان العصر: 03:50

أذان المغرب 06:44

أذان العشاء: 08:14

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:44

أذان الظهر: 12:22

أذان العصر: 03:46

أذان المغرب 06:42

أذان العشاء: 08:12

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 05:03

أذان الظهر: 01:09

أذان العصر: 04:47

أذان المغرب 07:40

أذان العشاء: 09:053